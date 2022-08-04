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Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту

Сьогодні 12:40 64 0
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту

Фонд Trinity Ukraine за підтримки Favbet Foundation поставивл в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для потреб фронту. Про це йдеться в спільній заяві фондів.

"Британський фонд Welsh Aid For Ukraine активно допомагає Україні через наш фонд Trinity Ukraine. Вони збирають кошти та викуповують карети швидкої допомоги, які ми привозимо в Україну та передаємо в найгарячіші точки. Вже 5 швидких, які закупили наші партнери, рятують життя на Сході та Півдні нашої країни. От зараз вдалось привезти завдяки підтримки Favbet ще дві", - повідомили в Trinity Ukraine.

Карети швидкої допомоги наповнені необхідними медикаментами і обладнанням.

"Кожна додаткова карета швидкої допомоги на передовій підвищує шанс вчасно надати допомогу пораненому на полі бою солдату і врятувати йому життя. Ми продовжимо допомагати нашим військовим до остаточної перемоги України", - зазначили в Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проєектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.

 

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