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3 тонни палива передано для евакуації українців за підтримки Favbet Foundation

Сьогодні 16:22 106 0
3 тонни палива передано для евакуації українців за підтримки Favbet Foundation

Засновник Favbet Foundation передав 3 тонни палива для евакуації українців.

Майже 3 тонни палива передав волонтерам засновник Favbet Foundation Андрій Матюха. Про це повідомили у Фонді.

Основне призначення – евакуація мирного населення, а також доставка гуманітарних вантажів з Європи для біженців у Миколаївській області.

"На жаль, в Україні все ще зберігається дефіцит палива, яке вкрай необхідне волонтерам для допомоги українцям. До нас звернулися волонтери з Миколаївської області, ми максимально швидко відреагували та закупили паливо. Маємо надію, це врятує не одне життя", – зазначив Андрій Матюха.

Нагадаємо, раніше за підтримки компанії Favbet та Favbet Foundation було передано 5 тонн палива для українських військових та волонтерів.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Раніше Favbet відкрив Центр адаптації для переселенців з України у м. Загреб (Хорватія) з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

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