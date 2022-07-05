Топ-5 найбагатших кіберспортсменів у світі

Завдяки розвитку Інтернету та ігрової індустрії останні десятиліття принесли світові багато можливостей. Сьогодні сотні людей будують кар’єру в кіберспортивних іграх і заробляють на цьому гроші.

Вас може зацікавити те, що багато з цих професіоналів ігор заробили мільйони доларів, займаючись улюбленою справою – граючи у відеоігри.Але якщо ви везунчик, ви можете спробувати заробляти на своєму везінні, багато інформації про це ви знайдете на https://kaszinokonline.com/. Проте якщо ви розумієте, що таке кіберспорт, ви повинні знати скільки заробляють кіберспортсмени. Отже, хто є найбагатшими геймерами у світі згідно зі звітами за 2022 рік? Давайте перевіримо п’ятірку найкращих.

Тайлер Блевінс: 40 мільйонів доларів

Відомий у народі як ніндзя, Тайлер Блевінс є професійною ігровою сенсацією у світі кіберспорту. Він американський ютубер і стример на Twitch. Він розпочав стрімінг, беручи участь у різних кіберспортивних командах у змагальних іграх для Halo 3.

Він поступово став відомим, коли почав грати у Fortnite Battle Royale. За ці роки він заробив приблизно 40 мільйонів доларів, граючи в ігри, що зробило його одним із найбагатших гравців відеоігор у світі.

Фелікс Келлберг: 40 мільйонів доларів

К’єллберг — шведський ютубер, широко відомий завдяки своїй платформі YouTube PewDiePie. Він став відомим завдяки своїм коміксам і відео, а також відео Let’s Play.

Завдяки популярності свого каналу YouTube він став відомим постачальником контенту та онлайн-знаменитістю. Його статки геймера становлять 40 мільйонів доларів, що робить його одним із найбагатших геймерів у світі.

Деніел Міддлтон: 35 мільйонів доларів

Відомий як DanTDM, Міддлтон є однією з найкращих геймерів у світі станом на 2022 рік. Він гравець і користувач YouTube із Великобританії. Він добре відомий своїми численними коментарями до відеоігор. Він показував різні кіберспортивні ігри на своїх інтернет-відеоканалах, зокрема Pokemon, Roblox і Minecraft. Статок Деніела Міддлтона становить 35 мільйонів доларів.

Марк Фішбах: 35 мільйонів доларів

Марк – ще один дуже багатий гравець. Це американський ютубер, який розпочав свою ігрову кар’єру в Цинциннаті. Зараз він живе в Лос-Анджелесі, хоча він родом із Гонолулу на Гаваях.

Фішбах має понад 30 мільйонів підписників і понад 17 мільярдів переглядів на своєму каналі YouTube. Його канал входить до 100 каналів з найбільшою кількістю підписок, а його статки становлять 35 мільйонів доларів.

Еван Фонг: 25 мільйонів доларів

Фонг, відомий як VanossGaming, музичний продюсер, інтернет-зірка та ді-джей. Він з Канади і продюсує монтовані фільми. Він також робить огляди відеоігр різних розробників на своєму каналі YouTube. Наприклад, таких ігор як Garry’s Mod і Grand Theft Auto V. На момент написання статті статки Евана Фонга становили 25 мільйонів доларів.

Підсумок

Це топ найбагатших геймерів на 2022 рік. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чи можна побудувати кар’єру та непогано заробляти, граючи в кіберспорт, то у вас є відповідь. Це професійні геймери, які заробляють мільйони.