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Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance та sportbank запускають крипто-освітній проєкт

Сьогодні 15:13 184 0
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance та sportbank запускають крипто-освітній проєкт

Компанія Run Ukraine долучилася до глобальної ініціативи найбільшої у світі криптобіржі Binance, та разом запускають крипто-освітній проєкт для українців.

Binance об'єднала зусилля й створила колаборацію з провідними лідерами спортивного напрямку: додатком Move-to-Earn STEPN, лідером бігових подій Run Ukraine та єдиним спортивним нео-банком в Україні sportbank.

Крипто-освітній проєкт допоможе розібратися у світі криптовалют та долучитися до головного світового тренду 2022 року — “Move-To-Earn”. Move-To-Earn — ініціатива крипторинку, яка покликана мотивувати користувачів займатись спортом та отримувати з цього заробіток.

“Пам'ятати про своє здоров'я потрібно завжди, а особливо важливо приділяти йому увагу у воєнний час. Разом з Run Ukraine та sportbank ми представляємо великий крипто-освітній проєкт, де зможемо проінформувати користувачів щодо особливостей формату Move-to-Earn. Це свого роду спосіб мотивації не забувати про спорт і при цьому мати можливість додаткового заробітку”, — сказав генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков.

Головна мета проєкту — у цей важкий час підтримати Україну та українців, додати мотивації займатися спортом та зробити цей процес цікавішим за допомогою криптовалют.

Організатори готують велику освітню платформу, де будуть роз'яснювати, як працює формат Move-To-Earn та даруватимуть призи за активну участь в освітній промо-кампанії. Тож кожен учасник матиме змогу ходити, бігати та заробляти на цьому криптовалюту, що буде додатковим стимулом для тренувань. Для цього знадобиться лише смартфон, GPS-трекер та гаманець на крипто-біржі.

“Головною соціальною місією Run Ukraine завжди була і залишається популяризація активного способу життя серед українців. А враховуючи останні тенденції та розвиток сучасних крипто-технологій, ми раді донести нашій аудиторії, що на активному способі життя можна ще і додатково заробляти.

Ми завжди намагаємося тримати руку на пульсі останніх світових трендів та підтримувати розвиток спортивного руху в країні, виховуючи таким чином активну та здорову націю”, — зазначають в компанії Run Ukraine.

“Sportbank створювався як симбіоз сучасних технологій та спорту в усіх його проявах. Головна соціальна ціль — максимальна популяризація спорту в країні та підтримка кожного українця на шляху до власних спортивних досягнень у вигляді спеціальних фічей та кешбеку на спорт у мобільному додатку. Тож, клієнтів sportbank можна розділити на дві категорії — ті, хто активно проводять дозвілля та займаються спортом, і ті, хто дуже любить спорт, але відкладають тренування. Наразі, зважаючи на обставини, в яких опинилася країна, sportbank вирішив долучитися до крипто-освітнього проєкту, який у тому числі покликаний просувати ідею спортивної та сильної нації”, — коментують проєкт в компанії sportbank.

В рамках крипто-освітнього проєкту заплановано дві активності:

“Вивчай та Заробляй зі STEPN”

Учасники вивчають освітні матеріали від Binance, проходять опитування та отримують можливість взяти участь в розіграші 7 500$ у токенах BUSD та 5 NFT-кросівок рівня Сommon від STEPN.

“GMT Торгове Спортивне Змагання”

Учасники торгують токенами GMT на Binance від проєкту STEPN, використовуючи карту sportbank для поповнення гаманця, та беруть участь в розіграші 7 500 $ в токенах GMT та 5 NFT-кросівок рівня Сommon від STEPN.

Деталі конкурсів та умови участі — на платформі Binance

Запуск проєкту — вже 1 червня. Долучайтесь до головного тренду сучасності — Move-To-Earn!

Довідка:

Binance — провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, що включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами.

STEPN — один з найпопулярніших додатків Move-to-Earn у світі.

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 30 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати і мотивувати людей займатися бігом.

Під час першого локдауну в 2020 році запустила успішну серію онлайн-забігів Dream Running Series, яка зібрала понад 5 000 учасників.

Під час війни компанія запустила і успішно проводить благодійний онлайн-забіг RUN WITH UKRAINE, в рамках якого частина зібраних коштів направляється на потреби ЗСУ.

Sportbank — мобільний банк зі зручним банківським функціоналом без відділень для людей, які захоплюються спортом та ведуть активний спосіб життя. Це спільний проєкт IT-компанії

Dyvotech та першого профільного фінтех-фонду N1. Засновники — Денис Саприкін і Никита Ізмайлов.

Додаток sportbank працює тільки на мобільних пристроях. Щоб стати клієнтом, потрібно мати смартфон на Android чи iOS. Sportbank видає картки на базі ліцензії АТ “ТАСкомбанк”. У Державному реєстрі банків №45. Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011.

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