Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 16401
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 07:38 7662
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1257
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 795
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 980
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 8398
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3555
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 905 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1392
Вовчинський виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 07:39 1308
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Удобное приложение 1 Win для заключения спортивных пари

Вчора 23:08 65 0
Удобное приложение 1 Win для заключения спортивных пари

У букмекерской конторы 1win есть клиент для Андроид, с помощью которого заключать пари можно в любое время. Клиент имеет удобный интерфейс и красивый дизайн, а его установка требует всего несколько минут времени.

Достоинства скачанного клиента

Среди основных преимуществ приложения:

  • Удобная навигация и простота интерфейса;

  • Доступ к ставкам на спорт и финансовым операциям 24/7;

  • Быстрая скорость работы при небольшом количестве интернет-трафика;

  • Легкость в оформлении купонов – достаточно сделать всего несколько кликов.

Где и как скачать?

Скачать 1Win можно на официальном сайте букмекера. Если он заблокирован, зайдите на зеркало или используйте софт, позволяющий сменить IP-адрес. Искать приложение в Play Market бессмысленно, поскольку политика сервиса не позволяет размещать такого рода приложения.

Скачивание приложения происходит абсолютно бесплатно, главное – предварительно убедиться, что смартфон полностью отвечает ряду технических требований:

  • операционная система – от Android 4.1;

  • оперативная память – не менее 1 Гб;

  • количество свободного места – не менее 150 Мб;

  • разрешение экрана – 800*480;

  • наличие интернета – 3G, 4G, Wi-Fi.

Если производительность смартфона меньше, то возможна некорректная работа приложения.

Прежде чем скачать приложение 1win на Андроид, потребуется изменить настройки телефона. Для этого зайдите в раздел "Безопасность" и разрешите смартфону скачивать файлы с неизвестных источников. Далее нужно:

  1. Посетить сайт БК со смартфона и пролистать страницу в самый низ.

  2. Найти раздел "Приложение для Android".

  3. Нажав на иконку с роботом, дождаться загрузки apk-файла.

  4. Запустить скачанный установщик.

После выполнения этих действий на рабочем экране появится логотип букмекерской конторы. Нажав на него можно получить доступ ко всем предложениям 1win.

Дизайн и возможности приложения

Мобильное приложение 1win имеет удобную навигационную панель, которая отлично оптимизирована под сенсорное управление. Поэтому пользователям гарантируется быстрая работа системы и выполнение ставок в пару кликов. Для оформления клиента использовалась темно-синяя цветовая гамма, которая присутствует и на официальном сайте букмекера.

Приложение 1win на Android имеет те же функции, что и версия для компьютера. Итак, скачанный клиент позволяет:

  • Заключать пари на все разновидности соревнований в прематче и разделе лайв;

  • Выводить выигрыши и пополнять счет;

  • Получать бонусы, предлагаемых букмекерской конторой;

  • Обращаться в службу поддержки, которая работает круглосуточно;

  • Смотреть видеотрансляции матчей.

Приложение можно использовать для регистрации, если у вас еще нет аккаунта. Создание профиля в букмекерской конторе возможно следующими способами:

  1. В один клик. Это наиболее легкий способ создать личный кабинет и подходит для новичков.

  2. Через электронную почту. Этот вариант регистрации рекомендуется самими разработчиками приложения, поскольку сразу обеспечивает доступ ко всем функциям букмекерской конторы.

  3. Через профиль в социальной сети. Данный способ регистрации актуален при наличии аккаунтов в таких социальных сетях, как "Одноклассники" или "Вконтакте".

Авторизовавшись в приложении можно приступать к заключению пари. Букмекер предлагает делать ставки по 30 видам спорта. В их числе:

  • футбол;

  • крикет;

  • теннис;

  • регби;

  • хоккей;

  • гандбол;

  • бокс;

  • дартс;

  • баскетбол;

  • киберспорт.

Каждому зарегистрированному игроку предлагаются бонусы:

  • На первое пополнение. Актуален только для новых пользователей. В его рамках полагается бонус в размере 500% от суммы пополнения. Чтобы бонусные деньги перевести на игровой счет, надо его отыграть в ординарных ставках с коэффициентом 3 и более. 

  • Бонус на экспресс. Если был оформлен экспресс, включающий 5 и более событий, то к чистой прибыли начисляют процент от выигранной суммы. Можно получить от 7 до 15% в зависимости от числа событий в экспрессе.

Как сделать ставку в приложении

Чтобы заключить пари в приложении 1Win:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

  2. Пополните счет одним из предложенных вариантов.

  3. Выберите пре-матч или live-раздел, найдите матч и нужную ставку.

  4. Оформите купон: введите сумму ставки, выберите коэффициент и нажмите на "Сделать ставку".

С учетом числа выбранных событий ставка может быть:

  • ординар – одиночное событие;

  • экспресс – несколько событий.

После подтверждения своих действий остается только ждать, чем закончится игра, на которую была выполнена ставка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український захисник покинув російський клуб Український захисник покинув російський клуб 1719 1
Бенфіка з Яремчуком обіграла Портімоненсе у 25 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Яремчуком обіграла Портімоненсе у 25 турі чемпіонату Португалії 721
Ніцца вирвала перемогу у ПСЖ в 27 турі Ліги 1 Ніцца вирвала перемогу у ПСЖ в 27 турі Ліги 1 705
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 14692 2
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 7662
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 16401
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 39231
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 46450 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41704
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 28845
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7861
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23678