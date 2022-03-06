Удобное приложение 1 Win для заключения спортивных пари

У букмекерской конторы 1win есть клиент для Андроид, с помощью которого заключать пари можно в любое время. Клиент имеет удобный интерфейс и красивый дизайн, а его установка требует всего несколько минут времени.

Достоинства скачанного клиента

Среди основных преимуществ приложения:

Удобная навигация и простота интерфейса;

Доступ к ставкам на спорт и финансовым операциям 24/7;

Быстрая скорость работы при небольшом количестве интернет-трафика;

Легкость в оформлении купонов – достаточно сделать всего несколько кликов.

Где и как скачать?

Скачать 1Win можно на официальном сайте букмекера. Если он заблокирован, зайдите на зеркало или используйте софт, позволяющий сменить IP-адрес. Искать приложение в Play Market бессмысленно, поскольку политика сервиса не позволяет размещать такого рода приложения.

Скачивание приложения происходит абсолютно бесплатно, главное – предварительно убедиться, что смартфон полностью отвечает ряду технических требований:

операционная система – от Android 4.1;

оперативная память – не менее 1 Гб;

количество свободного места – не менее 150 Мб;

разрешение экрана – 800*480;

наличие интернета – 3G, 4G, Wi-Fi.

Если производительность смартфона меньше, то возможна некорректная работа приложения.

Прежде чем скачать приложение 1win на Андроид, потребуется изменить настройки телефона. Для этого зайдите в раздел "Безопасность" и разрешите смартфону скачивать файлы с неизвестных источников. Далее нужно:

Посетить сайт БК со смартфона и пролистать страницу в самый низ. Найти раздел "Приложение для Android". Нажав на иконку с роботом, дождаться загрузки apk-файла. Запустить скачанный установщик.

После выполнения этих действий на рабочем экране появится логотип букмекерской конторы. Нажав на него можно получить доступ ко всем предложениям 1win.

Дизайн и возможности приложения

Мобильное приложение 1win имеет удобную навигационную панель, которая отлично оптимизирована под сенсорное управление. Поэтому пользователям гарантируется быстрая работа системы и выполнение ставок в пару кликов. Для оформления клиента использовалась темно-синяя цветовая гамма, которая присутствует и на официальном сайте букмекера.

Приложение 1win на Android имеет те же функции, что и версия для компьютера. Итак, скачанный клиент позволяет:

Заключать пари на все разновидности соревнований в прематче и разделе лайв;

Выводить выигрыши и пополнять счет;

Получать бонусы, предлагаемых букмекерской конторой;

Обращаться в службу поддержки, которая работает круглосуточно;

Смотреть видеотрансляции матчей.

Приложение можно использовать для регистрации, если у вас еще нет аккаунта. Создание профиля в букмекерской конторе возможно следующими способами:

В один клик. Это наиболее легкий способ создать личный кабинет и подходит для новичков. Через электронную почту. Этот вариант регистрации рекомендуется самими разработчиками приложения, поскольку сразу обеспечивает доступ ко всем функциям букмекерской конторы. Через профиль в социальной сети. Данный способ регистрации актуален при наличии аккаунтов в таких социальных сетях, как "Одноклассники" или "Вконтакте".

Авторизовавшись в приложении можно приступать к заключению пари. Букмекер предлагает делать ставки по 30 видам спорта. В их числе:

футбол;

крикет;

теннис;

регби;

хоккей;

гандбол;

бокс;

дартс;

баскетбол;

киберспорт.

Каждому зарегистрированному игроку предлагаются бонусы:

На первое пополнение. Актуален только для новых пользователей. В его рамках полагается бонус в размере 500% от суммы пополнения. Чтобы бонусные деньги перевести на игровой счет, надо его отыграть в ординарных ставках с коэффициентом 3 и более.

Бонус на экспресс. Если был оформлен экспресс, включающий 5 и более событий, то к чистой прибыли начисляют процент от выигранной суммы. Можно получить от 7 до 15% в зависимости от числа событий в экспрессе.

Как сделать ставку в приложении

Чтобы заключить пари в приложении 1Win:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Пополните счет одним из предложенных вариантов. Выберите пре-матч или live-раздел, найдите матч и нужную ставку. Оформите купон: введите сумму ставки, выберите коэффициент и нажмите на "Сделать ставку".

С учетом числа выбранных событий ставка может быть:

ординар – одиночное событие;

экспресс – несколько событий.

После подтверждения своих действий остается только ждать, чем закончится игра, на которую была выполнена ставка.