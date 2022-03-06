Удобное приложение 1 Win для заключения спортивных пари

У букмекерской конторы 1win есть клиент для Андроид, с помощью которого заключать пари можно в любое время. Клиент имеет удобный интерфейс и красивый дизайн, а его установка требует всего несколько минут времени.
Достоинства скачанного клиента
Среди основных преимуществ приложения:
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Удобная навигация и простота интерфейса;
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Доступ к ставкам на спорт и финансовым операциям 24/7;
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Быстрая скорость работы при небольшом количестве интернет-трафика;
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Легкость в оформлении купонов – достаточно сделать всего несколько кликов.
Где и как скачать?
Скачать 1Win можно на официальном сайте букмекера. Если он заблокирован, зайдите на зеркало или используйте софт, позволяющий сменить IP-адрес. Искать приложение в Play Market бессмысленно, поскольку политика сервиса не позволяет размещать такого рода приложения.
Скачивание приложения происходит абсолютно бесплатно, главное – предварительно убедиться, что смартфон полностью отвечает ряду технических требований:
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операционная система – от Android 4.1;
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оперативная память – не менее 1 Гб;
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количество свободного места – не менее 150 Мб;
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разрешение экрана – 800*480;
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наличие интернета – 3G, 4G, Wi-Fi.
Если производительность смартфона меньше, то возможна некорректная работа приложения.
Прежде чем скачать приложение 1win на Андроид, потребуется изменить настройки телефона. Для этого зайдите в раздел "Безопасность" и разрешите смартфону скачивать файлы с неизвестных источников. Далее нужно:
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Посетить сайт БК со смартфона и пролистать страницу в самый низ.
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Найти раздел "Приложение для Android".
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Нажав на иконку с роботом, дождаться загрузки apk-файла.
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Запустить скачанный установщик.
После выполнения этих действий на рабочем экране появится логотип букмекерской конторы. Нажав на него можно получить доступ ко всем предложениям 1win.
Дизайн и возможности приложения
Мобильное приложение 1win имеет удобную навигационную панель, которая отлично оптимизирована под сенсорное управление. Поэтому пользователям гарантируется быстрая работа системы и выполнение ставок в пару кликов. Для оформления клиента использовалась темно-синяя цветовая гамма, которая присутствует и на официальном сайте букмекера.
Приложение 1win на Android имеет те же функции, что и версия для компьютера. Итак, скачанный клиент позволяет:
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Заключать пари на все разновидности соревнований в прематче и разделе лайв;
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Выводить выигрыши и пополнять счет;
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Получать бонусы, предлагаемых букмекерской конторой;
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Обращаться в службу поддержки, которая работает круглосуточно;
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Смотреть видеотрансляции матчей.
Приложение можно использовать для регистрации, если у вас еще нет аккаунта. Создание профиля в букмекерской конторе возможно следующими способами:
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В один клик. Это наиболее легкий способ создать личный кабинет и подходит для новичков.
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Через электронную почту. Этот вариант регистрации рекомендуется самими разработчиками приложения, поскольку сразу обеспечивает доступ ко всем функциям букмекерской конторы.
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Через профиль в социальной сети. Данный способ регистрации актуален при наличии аккаунтов в таких социальных сетях, как "Одноклассники" или "Вконтакте".
Авторизовавшись в приложении можно приступать к заключению пари. Букмекер предлагает делать ставки по 30 видам спорта. В их числе:
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футбол;
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крикет;
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теннис;
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регби;
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хоккей;
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гандбол;
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бокс;
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дартс;
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баскетбол;
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киберспорт.
Каждому зарегистрированному игроку предлагаются бонусы:
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На первое пополнение. Актуален только для новых пользователей. В его рамках полагается бонус в размере 500% от суммы пополнения. Чтобы бонусные деньги перевести на игровой счет, надо его отыграть в ординарных ставках с коэффициентом 3 и более.
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Бонус на экспресс. Если был оформлен экспресс, включающий 5 и более событий, то к чистой прибыли начисляют процент от выигранной суммы. Можно получить от 7 до 15% в зависимости от числа событий в экспрессе.
Как сделать ставку в приложении
Чтобы заключить пари в приложении 1Win:
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Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
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Пополните счет одним из предложенных вариантов.
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Выберите пре-матч или live-раздел, найдите матч и нужную ставку.
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Оформите купон: введите сумму ставки, выберите коэффициент и нажмите на "Сделать ставку".
С учетом числа выбранных событий ставка может быть:
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ординар – одиночное событие;
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экспресс – несколько событий.
После подтверждения своих действий остается только ждать, чем закончится игра, на которую была выполнена ставка.