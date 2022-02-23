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Головні відмінності спортивного велосипеда від звичайного

Сьогодні 16:23 35 0
Головні відмінності спортивного велосипеда від звичайного

Сучасна класифікація велосипедів представлена понад 10 різновидами моделей. Серед них гірські, звичайні, міські тощо. Спортивні варіанти транспортного засобу дещо відрізняються своїм набором характеристик. Для пошуку потрібних моделей можна скористатися сервісом OLX.

Різновиди спортивних велосипедів: категорії

Транспортні засоби, що потрібні для спорту, також відрізняються між собою. Таким чином вибирати спортивний велосипед треба після вивчення своїх задач. Наприклад, для перегонів варто обирати моделі з невеликою вагою, а для поїздок на шосе — шукати велосипеди з широкими колесами.

Загальні різновиди спортивних моделей:

  • шосейні або ж роудбайк — має вузькі покришки та невелику вагу для збільшення аеродинаміки;

  • циклокросові — відрізняються більш міцною рамою та зубчастими покришками для покращення їзди на бездоріжжі;

  • BMX та тріал для фристайлу мають легку та довгу раму, широкий руль без тросів для простого виконання трюків;

  • трековий — без системи гальмування та трансмісії, руль має форму рога, що забезпечує швидкість.

Професійні велосипеди для гонок часто можуть бути схожими на гірські. Вони розроблені з використанням якісних деталей та можуть поєднувати у собі максимум технічних можливостей.

Відмінності спортивних моделей

Звичайний велосипед призначений для аматорського катання по дорогах. Вони мають досить важку раму, середню ширину колес тощо. Спортивні моделі мають дещо інші характеристики:

  • невеликі розміри;

  • простота управління;

  • декілька швидкісних режимів;

  • фігурний руль для кращої аеродинаміки.

Тож всі властивості конструкції розроблені таким чином, щоб забезпечувати комфорт велосипедиста та розвивати велику швидкість. Вага транспорту значно менше за міські та гірські моделі. Також може змінюватися ширина покришок. У BMX задня з них ширше, що дозволяє зберігати маневреність велосипеда при встановленні його на заднє колесо. Дизайн, різноманіття кольорів також значно ширше у спортивних моделей.

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