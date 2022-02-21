Рейтинг легальних казино України 2022

Легалізація грального бізнесу в Україні відкрила можливості для розвитку існуючих клубів та появи нових. Щоб не розгубитися у достатку пропозиції азартних розваг, складено список найкращих, на думку автора prointernet.in.ua casino українських казино. При формуванні рейтингу оцінювалися ключові характеристики онлайн закладів:

Надійність, безпека гравців, наявність ліцензії.

Якість ігрового софту. Наявність слотів від великих провайдерів.

Дизайн та інтерфейс сайту.

Комфорт для гравця: класифікація слотів, пошук.

Можливість гри з телефону.

Бонусні програми.

Зручність транзакцій.

У таблиці представлено топ 5 легальних казино України.

Місце у рейтингу Назва казино Рік заснування Ліцензія КРАІЛ Бонус Валюта рахунка Мін Депозит (UAH) Мін сума виводу (UAH) 1 Паріматч 1998/2019 100% (до 3000 UAH) UAH, RUB, USD, EUR. 10/100 150 2 Джокер 2020 №235 12.05.2021 100 UAH без депозиту UAH 100 150 3 Слот Сіті 2021 № 47 10.02.2021 До 35 000 UAH + 250 FS UAH 100 200 4 Фьорст казино 2020 № 56 18.02.2021 До 60000 UAH (125%) +150 FS UAH 50 300 5 Золотий кубок 1993/2021 №165 21.02.2021 100% -1-й и 4-й депозит, 150% - 2,3 депозит UAH, RUB, USD, EUR. 50 300



Загальні риси українських казино з ліцензією

Кожна платформа має своє «обличчя», оформлення сайту, фішки для залучення клієнтів, але вони доступні українською мовою і мають інші подібності.

Оригінальні ігрові автомати

Всі гемблінгові майданчики зі списку відрізняються гарною технічною базою, зберігають свою репутацію, мають ліцензію від КРАІЛ, забезпечують прозорі умови гри. На цих платформах розміщений оригінальний ігровий софт від найкращих провайдерів. Вбудований генератор випадкових чисел забезпечений сертифікатом, що виключає можливість впливу третіх осіб на комбінації символів, що випадають. Автомати проходять регулярні перевірки від виробника на правильність роботи.

Ігрові автомати на гроші запускаються повну добу без вихідних, при цьому на свій пристрій не потрібно нічого завантажувати.

Безкоштовні ігри

У всіх топових казино можна грати безкоштовно. Демо-версії автоматів доступні без реєстрації (крім Паріматч). У такому режимі зручно вивчати правила, підбирати стратегію виграшу, можна оцінити цикл та ознайомитись з будь-яким числом автоматів в Україні.

Мобільний гемблінг

Програми для айфонів та смартфонів на андроїд пропонує тільки Паріматч, але запускати слоти з гаджету у всіх онлайн казино завдяки наявності мобільної версії. Сайти легальних закладів не блокуються в Україні. Мобільні версії казино добре адаптовані до екранів смартфонів, зберігають весь функціонал основного варіанта сайту, не вибагливі до швидкості інтернету. Необхідність у додатку може виникнути лише для гри за межами України.

Вимоги до гравців українських казино

Грати на гроші в Україні можуть лише користувачі, які досягли віку 21 рік та більше. Крім того, адміністрація стежить, щоб до гостей не потрапили особи, занесені до реєстру лудоманів. На сайтах передбачено процедуру верифікації клієнтів. Грати на гроші можуть лише користувачі з єдиним обліковим записом, які підтвердили номер телефону та e-mail. Переваги для резидентів України. Є заборона на реєстрацію громадян певних держав та регіонів, списки яких розміщені на офіційних сайтах клубів.

Бонуси

Усі казино пропонують щедрі бонусні програми. Обов'язковий вітальний пакет для нових клієнтів, заохочення активних гравців у вигляді грошових призів (відсотків від депозиту) та фріспінів. Щоб додатково зацікавити геймерів, проводяться квести, організовуються турніри, лотереї, ігри у спортивний покер.

Формати азартних розваг

Лайв казино – гра із живим дилером. Створено атмосферу, максимально наближену до обстановки в елітарному наземному закладі. Азартна гра супроводжується природними емоціями професійного круп'я.

Опис топових казино

Паріматч

Маститий бренд незмінно посідає лідируючі позиції у рейтингу. Майданчик ідеально підходить гемблерам, які віддають перевагу звичній формі сайту, вивчені автомати, напрацьований інтерфейс взаємодії з оператором і не прагнуть що-небудь змінювати.

Бренд Паріматч впізнаємо за чорно-жовтою кольоровою гамою оформлення. Грандіозна структура сайту може здатися новачкові занадто складною, але висока організація потрібна, щоб надати широкий асортимент азартних розваг.

Основна інформація про майданчик:

Засновник ТОВ Паріматч.

Сайт: pm.ua.

Валюта: UAH, RUB, USD, EUR.

Платіжні системи: Карти Visa та MasterCard, криптовалюти Bitcoin та Ethereum.

Є мобільні програми для айфонів та смартфонів на Андроїд.

Техпідтримка: e-mail, лайв-чат, телефон, телеграм, вацап.

Цікава бонусна політика.

Великий вибір не тільки барабанних слотів, але й ігор настільних (карткові, рулетки). Є слоти із віртуальним стриптизом.

Окрім дозволу на казино компанія має ліцензію на букмекерську діяльність. Один і той самий ігровий рахунок клієнта використовується для ставок на спорт та ігор у казино. Доступ до гри отримують лише зареєстровані користувачі із позитивним ігровим балансом.

Джокер казино

Джокер казино молода компанія швидко набирає обертів. Яскравий дизайн сайту.

Основна інформація:

Сайт – Joker.ua.

Банківська гарантія отримання виграшу від АТ "БАНК СІЧ".

Офіційний партнер федерації спортивного покеру.

Інтерфейс трьома мовами: українська, російська, англійська.

Підтримка телефоном, електронною поштою, у лайв чаті.

Запропоновано ігровий софт від 61 провайдера. Максимальна віддача 98.32% (у автоматів EGT). Багато автоматів із великим джекпотом.

Слотс Сіті

Сайт гемблінгового оператора Slots City оформлений у сучасному стилі. Яскраві символи на чорному тлі створюють динамічний дизайн.

Основна інформація:

Належить оператору ТОВ «ГЕЙМДЕВ».

Сайт – slotscity.ua.

Є наземні зали у Києві, Харкові, Запоріжжі з безкоштовним входом та мінімальною ставкою 1 гривня.

Транзакції за допомогою карток Visa, MasterCard.

Грати на гривні.

Верифікація через сервіс Дія.

Підтримка: лайв-чат, електронна пошта, телефон, телеграм, вайбер. Є аккаунти у соцмережах: фейсбук, інстаграм.

Є шоу на каналі YouTube. Відеоролики допомагають новачкам ознайомитись із новими автоматами, стратегіями гри, новинами казино.

Топові розробники слотів - Thunderkick, RubyPlay, Mr.Slotty, Wazdan, Evolution Gaming, NetEnt, Amatic, Spinomenal та інші.

Фьорст казино

Для оформлення сайту використано палітру спокійних синіх відтінків. Ігрова зала поділена на категорії: нові, рекомендовані, фрукти, книжки. Основна інформація:

Засновник Фьорст Елемент.

Вебсайт – first.ua

Інтерфейс 10-ма мовами, у тому числі: українською та російською.

Фінансові операції через системи: Visa, MasterCard, Privat24. Можливе введення коштів через термінали.

Окрім онлайн-чату та пошти з підтримкою, можна зв'язатися через канал телеграм та у вайбері.

Має наземні заклади у Києві, Львові, Одесі. Вони розташовані на території вищих класів. Що свідчить про серйозність компанії.

Віп-програма передбачає розподіл гравців на 7 рівнів, по досягненню яких гемблери отримують добрі подарунки. Є «Зала слави», де можна дізнатися про останні досягнення щасливих гравців.

Золотий кубок

Відкрите, чесне казино Золотий Кубок https://www.prointernet.in.ua/casino/gold-cup/, виборює свою репутацію. Має великий досвід обслуговування ринку азартних розваг. З 1997 року компанія володіє мережею об'єктів торгівлі лотерейними білетами. Нещодавно запущений новий сайт із дизайном у спокійних синьо-жовтих відтінках. Основна інформація:

Сайт – GoldCup.ua.

Засновник – національна українська лотерея.

Валюта – українська гривня, євро, російські карбованці, долари.

Мова – українська, російська.

Зручні варіанти введення-виведення коштів – Visa, MasterCard.

Швидка реєстрація, можливий вхід через соцмережі: ВК та ОК.

Повернення клієнтам – у середньому 94-95%.

Рівень віддачі – від 75% (залежить від конкретної моделі).

Широко представлені слоти та карткові ігри.

Пам'ятка клубу – 3 накопичувальні джекпоти, які може виграти будь-який користувач, незалежно від вкладених особистих коштів. У розіграші беруть участь усі слоти без винятку. У класичному джекпоті зараховуються ставки від 10 копійок, у варіанті "Big" - від 10 гривень, у "Mega" - від 50 гривень.

Усі гості майданчика беруть участь у програмі лояльності, отримують бали за внесені депозити та підвищують свій ігровий рівень. Для VIP клієнтів передбачені такі привілеї:

Додаткові одноразові заохочення.

Щотижневий кешбек.

Знижка на вейджер.

Ексклюзивні розіграші та турніри.

Пріоритет у черзі заявок на виведення коштів.

Космолот

Основні дані:

Сайт – cosmolot.ua.

Засновник – національна українська лотерея (ТОВ «СПЕЙСІКС»).

Ліцензія від КРАІЛ №34 з 02.02.2021.

Інтерфейс російською та українською мовами.

Гра на українські гривні.

Крім лайв чату та пошти, спілкуватися в саппорт можна по телефону та через телеграм канал.

Транзакції через системи: VISA, MasterCard, Приват24, Monobank, MasterPass, AdvCash, Bitcoin, Термінали.

Нові легальні казино

На початку 20-х років третього тисячоліття на ринок азартних послуг України буквально увірвалися молоді компанії. Серед них – Джокер, Ферст казино. Нові казино України https://www.prointernet.in.ua/new-online-casino/ стрімко завойовують нових клієнтів завдяки низці переваг, серед яких:

Сучасний яскравий дизайн.

Простий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Швидке завантаження сторінок майданчика. Максимальний комфорт для гравця.

Застосування сучасних технологій шифрування даних. Особиста інформація користувачів та фінанси надійно захищені.

Цікаві програми лояльності.

Великий вибір сучасних слот-машин дарує гемблерам підвищену насолоду від гри завдяки якісній графіці, захоплюючому сюжету, вбудованим призовим раундам. Нові казино активніше запроваджують новинки від успішних провайдерів.

Бездепозитні бонуси.

Швидка верифікація через сервіс Дія.

Прискорене введення-виведення коштів.

Відкритий доступ до інформації про виграші.

Як недолік молодих клубів можна виділити відсутність ставок на спорт, але багато хто з них розвивається і планує заповнити цю прогалину. Ще деяким користувачам не вистачає мобільних програм. Цим питанням також займаються розробники сайтів.

Щоб випробувати удачу в азартних іграх, достатньо зареєструватися в одному чи кількох легальних казино, оцінити майданчики та вибрати для себе найкращий онлайн заклад. Професіонали грального бізнесу гарантують відмінний час проведення та можливий прибуток.