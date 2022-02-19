Подарункові сертифікати для любителів спорту

Якщо хочете по-справжньому здивувати унікальним подарунком людину, яка багато часу приділяє спорту — саме час придивитися до вражень із "ВАУ-ефектом". Компанія bodo — це справжні ентузіасти, любителі екстриму та різноманітних активностей.

Головна цінність команди bodo — нематеріальні речі. Замість звичних спортивних аксесуарів, форми для тренувань та банальних гантелей віддайте перевагу яскравим емоціям. Враження, наповнені драйвом та заряджені енергією, принесуть значно більше задоволення!

Широкий асортимент подарункових сертифікатів для спортсменів дозволить швидко підібрати потрібну послугу! Головний плюс — ціни, представлені на сайті, не відрізняються від тих, що пропонує партнер.

Оригінальні варіанти спортивних вражень

Якщо одержувач віддає перевагу водним видам спорту та чудово почувається в цій стихії — можна звернути увагу на такі варіанти:

політ на флайборді або майстер-клас серфінгу на електрофойлі стане для спортсмена чудовим тренуванням, адже без належної підготовки досить важко триматися на дошці над водою;

абонемент у басейн — регулярні заняття у воді допоможуть підтримувати тіло в тонусі.

Якщо ж підшукуєте подарунок для любителя адреналіну та захопливих польотів, то підкорити повітряну стихію допоможуть:

стрибок з парашутом у тандемі та парасейлінг — екстремальні враження, які дозволять відчути справжню свободу в повітрі;

політ в аеротрубі — незвичайна розвага, де можна самостійно керувати тілом у потоці повітря й виконувати різні фігури.

Щоб урізноманітнити заняття спортом незвичайними тренуваннями, можна здивувати отримувача такими враженнями:

майстер-клас великого тенісу;

йога в повітрі;

майстер-клас фехтування;

верхова стрільба з лука;

майстер-клас тайського боксу;

стрибки на батуті.

У bodo знайдеться варіант на будь-який смак — будь то драйв та екстрим або послуга, щоб розслабитись після насичених занять. У такому випадку можна звернути увагу на спортивний масаж чи SPA.

Як зробити подарунок спортсмену?

Найважче завдання — визначитися з одним конкретним враженням для любителя спорту. Якщо вибір дається важко, можна зібрати подарунковий набір! Як це працює?

Ви додаєте у вибірку від 1 до 5 сертифікатів. Вони будуть красиво упаковані в стильну коробку з конфетті або відправлені в електронному вигляді. Отримувач зможе самостійно вибрати враження, яке найбільше сподобається. Ви оплачуєте лише найдорожчу з вибраних послуг. Якщо спортсмен вибере щось дешевше, зможе витратити залишок на інші враження з асортименту bodo.

Використати сертифікат можна протягом 9 місяців. Незвичайний презент схвилює одержувача, який віддячить вам непідробною та щирою радістю. Разом із bodo здійснити мрію спортсмена значно простіше!