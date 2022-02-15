Спорт без ризику: захист від німецького бренду

Пірнати з аквалангом, кататися гірськими лижами, затамовувати подих під час віндсерфінгу або заряджати себе і навколишніх справжнім азартом можна без ризику в будь-яку пору року. Професійні спортсмени вже давно віддають перевагу якісній косметиці для захисту свого обличчя і тіла за будь-яких погодних умов. Недарма бренд постійно стає партнером різноманітних спортивних змагань – і українського, і світового масштабу.

От і нещодавно компанія Beiersdorf разом з Nivea стали партнером змагань Української Професійної Кіберспортивної Асоціації з Dota 2. У співробітництві з брендом пройдуть змагання 2022 року від Асоціації: Legion Студентські Ліги України, Legion Чемпіонат України та Legion Кубок України.

Якщо ви теж в пошуках ефективних помічників під час занять спортом або для відновлення після тренувань, придивіться до бренду Nivea. Впевнені, ви чули про нього неодноразово. А от чи встигли спробувати? Неодмінно скористайтеся такою можливістю – справжню німецьку якість в Україні можна замовити в магазині Парфумз. При чому не важливо – жінка ви чи чоловік.

Nivea в кожні руки: 100 років турботи

28 березня 2022 року бренд Nivea відзначає 140 років. Точніше кажучи, в цей день німецький фармацевт і підприємець. Пауль Карл Байєрсдорф зареєстрував компанію, яка намагалася спочатку заявити про себе на фармацевтичному ринку. Може, саме завдяки своїй медичній основі тепер асортимент бренду настільки широкий, а формули надто ефективні. Адже саме науковий підхід та медичні дослідження дозволили бренду стати основою косметичної галузі по всьому світу.

За 140 років роботи компанія неодноразово ставала першою:

Бренд, який використовував Q10 у складі анти вікових продуктів.

Близько 30% жінок у всьому світі користуються косметичними засобами NIVEA.

NIVEA Creme став першим у світі кремом, створеним на основі стабільної водно-масляної емульсії. Без нього не обходяться жодні зимові види спорту – ані професійні, ані локальні.

Компанія запропонувала повноцінну якісну лінійку для чоловіків – з урахуванням фізіологічних потреб та особливостей та залежно від ступеню фізичної активності.

Класика без часового обмеження

Запущений у виробництво в 1911 році класичний крем для живлення і захисту став першим у світі кремом, створеним на основі стабільної водно-масляної емульсії. Відтоді асортимент фірми виріс у багато разів, а от класичний крем залишився одним з найбільш затребуваним косметичним продуктом у світі.

Тож чому варто вибрати Nivea? Бо торгова марка містить все необхідне для щоденного та особливого догляду за тілом, волосся та обличчям незалежно від того, професійний ви спортсмен, кіберспортсмен або звичайний любитель.

Догляд за тілом

В 1963 році компанія Beiersdorf презентувала світу своє революційне молочко, воно стало початком нового етапу в догляді за шкірою. Текстура рідкого крему поклала початок цілій серії, де є зволожувальні лосьйони і живильні креми, масла для пружності шкіри, а також інноваційні кондиціонери.

Догляд за обличчям

Навіть якщо ваш спорт має префікс кібер, обличчя потребує щоденного догляду. Компанія пропонує все що потрібно для щоденного та періодичного догляду за обличчям. Очищення, зволоження, живлення, боротьба з віковими змінами, – немає такої проблеми, яку б не вирішували креми та лосьйони фірми. Тож сміливо вивчайте каталог – гарантована німецька якість позбавить обличчя кількох зайвих років.

Nivea Men

Ефективні і прості у використанні косметичні засоби припали до смаку постійно зайнятим чоловікам. Тим паче якщо спорт займає в їхньому життя не останнє місце. Як ще можна виглядати свіжим та доглянутим після спортивної зали з мінімальними зусиллями?

Продукти NIVEA MEN включають піни для гоління для чутливої шкіри і тонізувальні гелі для душу – все необхідне активним чоловікам.

Дезодоранти NIVEA

Перший дезодорант бренду з”явився в 1991 році. Відтоді компанія щороку презентує ефективні засоби для захисту від поту та неприємного запаху. Тож, і на стадіоні, і в залі, і на спортивному майданчику шанс відчувати себе комфортно і головне – не викликати неприємних емоцій в навколишніх людей. Тренуватися комфортно та добре пахнути без плям на одязі дозволяють дезодоранти у формі спрею, стіку, ролику.

Захист від сонця

Перша ультраолія від сонця з’явилася майже 100 років тому. Тепер лінійка сонцезахисних препаратів Нівея налічує в тому числі формули для чутливої, сприйнятної до сонця та навіть дитячої шкіри. Тож, тренування на відкритому повітрі стало безпечнішим – із міцним УФ захистом від Байєрсдорф.

Серед багатьох брендів доглядової косметики саме Нівея отримала чимало схвальних відгуків від дерматологів. А за умови активного способу життя та постійного руху вкрай важливо зберігати свіжість тіла та бадьорість духу. І засоби Nivea не схибили ані разу.