Привлекли ли казино новых туристов в Украину?

Джерело - Чемпіон.

Игровые залы казино в 2020 году легализовали не просто так, а со многим целями. Например, для существенного развития туристической отрасли. После получения официальной лицензии многие гемблинг-операторы, среди них ферст казино, поспешили открыть свои игровые залы в тех местах, где побольше иностранных туристов.

Не секрет, что самое крупное по занимаемой площади заведение с азартными играми на деньги было открыто в ста метрах от Черного моря - в одесском отеле Гагаринн. Именно в отелях Украины, по требованию украинского законодательства, должны открываться легальные наземные казино. Общее число лицензированных игровых автоматов тут превысило три сотни, клиенты могут получить доступ к игровым терминалам, встроенным в барные стойки, попробовать электронные рулетки и широкий спектр настольных и карточных развлечений на любой вкус. Примечательно, что казино Ферст first.ua решило не останавливаться на этом и в скором времени открыло второе заведение в Одессе, притом в самом центре города на Дерибасовской улице. Видно, что оператор уделяет огромное внимание тем населенным пунктам, где много зарубежных гостей. К концу 2021 года в том же Львове уже функционировало 4 наземных зала данного бренда.

Естественно, свою выгоду от легализации игорного рынка по закону 2020 года получила и сама Украина. Значительно возросли доходы в государственный бюджет. Зал игровых автоматов должен размещаться исключительно при отеле, поэтому дополнительный импульс развития получили и гостиничная отрасль, и ресторанный бизнес. Количество отелей премиум-класса точно должно увеличиться.

Прибавилось ли туристов в казино Украины?

First Casino и иные платформы сразу же ставили перед собой задачу интенсивного открытия оффлайн-клубов в самых крупных городах страны. Часть компаний были готовы открывать клубы уже к концу 2020 года, даже наняли и обучили персонал. Но свои коррективы внес коронавирус. Из-за ковидных ограничений не смогла собраться комиссия по регулированию азартных игр, чтобы начать выдавать лицензии. Поэтому разрешительный документ официально получили только в феврале 2021 года.

Сегодня игровые казино Украины охотно принимают иностранных туристов. Они четко следуют принципам ответственной игры, идентифицируют каждого клиента, оказывают широкий спектр услуг. В легальных залах установлены только сертифицированные слоты, в честности работы которых сомневаться не приходится. Все выплаты выигрышей стопроцентно гарантированы, переводы отслеживаются.

Сейчас около 40 отелей по всей стране получили разрешения контролирующего органа. Напомним, что государство предъявляет высокие требования к размеру их номерного фонда, расположению, звездности и т.д.

По статистике, украинские казино чаще всего посещают туристы из:

Израиля,

Турции,

Саудовской Аравии, то есть из тех стран, где азартные игры на деньги строго запрещены.

И аналитики, и сами гемблинг-операторы уверены, что Украина отличается выгодным географическим положением. Тут огромный туристический потенциал. Можно спокойно развивать джанкет-туризм. Благодаря указанному комплексному предложению игрок может приехать в Украину, посетить важные архитектурные достопримечательности, отдохнуть в отеле и обязательно посетить игорное заведение.