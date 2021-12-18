ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол

Джерело - Чемпіон.

Ютьюб-проєкт про український футбол ТаТоТаке запустив інтернет-магазин дотепних футбольних принтів про український футбол.



"Це не просто наш мерч, а одяг для футбольних вболівальників. Наразі стартуємо з сірих світшотів, але згодом плануємо додати інші кольори, худі, футболки та інше. Буде збільшуватись і кількість принтів" - йдеться в офіційному повідомленні авторів програми.

Хоча вже зараз вибір чималий – 6 принтів про футбол, 10 про український футбол і 27 по клубах. Також плануються додаткові знижки для патронів програми.

Адреса магазину - tatotake.store