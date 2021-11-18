 П’ять тачок “викрадено” у FAVBET. Залишилося ще дві | Навколо спорту | Champion.com.ua
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П’ять тачок “викрадено” у FAVBET. Залишилося ще дві

Сьогодні 15:12 138 0
FAVBET продовжує промо-захід з розіграшем авто, поїздок до Європи та цінних призів
П’ять тачок “викрадено” у FAVBET. Залишилося ще дві

Круті тачки, сонячне узбережжя і незабутні емоції. Це не опис рекламного ролика FAVBET чи вашої улюбленої гри дитинства. Це результати третього етапу промо-заходу “Викради тачку у FAVBET”, що стартував 13 вересня.

За цей час ми дізналися імена п’яти власників Ford EcoSport, а ще 12 щасливців виграли подорож до Європи на світові спортивні події в рамках Favbet Experience. Тепер у Києві та Тернопільській області стане на п’ять Ford EcoSport більше. Михайло, Євген та Дмитро роз’їжджатимуть вулицями столиці, а Михайло кататиме на новій автівці мальовничою Галичиною.

Розіграші проходять щовівторка у прямому ефірі на ютуб-каналі FAVBET, де Женя Янович та зіркові гості обирають переможців.

Переможці другого етапу промо, що проходив влітку під час Євро-2020, вже насолоджуються новенькими автівками. Головний приз Jaguar XE виграв Ігор з Харкова. Під час дзвінка чоловік не стримував емоцій та зізнався, що вперше в житті зумів виграти у промо-заході і відразу Jaguar XE.

Шість переможців третього етапу встигли підтримати партнера FAVBET Динамо на виїзді в Барселоні та насолодитися “Ель Класіко”. Троє переможців промо-заходу вперше відправилися за кордон і відразу в Іспанію. За чотири дні в Каталонії хлопці встигли прогулятися культовими місцями Барселони, спробувати національну кухню, підтримати біло-синіх на “Камп Ноу” та отримати купу вражень. І все це в компанії актора комедійної студії “Мамахохотала” Олега Маслюка.

Компанію переможцям, які відправилися на “Ель Класіко”, склали гумористи ютуб-проекту “Леви на джипі”. Подорож пройшла максимально позитивно і весело. Переконайтеся у цьому, переглянувши відео.

Масштабний промо-захід від FAVBET стартував весною цього року і відбувається у три етапи. Останній етап триватиме до початку грудня. Щотижня розігруватиметься купа цінних призів, подорожі на світові спортивні події, Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE.

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