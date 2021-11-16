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Зміни складів команд Dota 2 за останній час

Сьогодні 18:17 122 0
Зміни складів команд Dota 2 за останній час

17 жовтня завершився головний турнір року з дисципліни Dota 2 – The International 10. А із завершенням головного турніру року закінчився і професійний сезон. Почався сезон решафлів (змін складу та частників). З кожним днем ​​з'являється все більше новин про те, що клуби з різних регіонів змінюють свої гравців, і багато таких новин шокують фанатів. Які команди вже змінили свої склади? Які чутки ходять на трансферному ринку? Хто з гравців вирішив зібрати команду? Ми провели аналіз матчів із сайту https://dota-bet.com/ru/ для того щоб відшукати відповіді на всі запитання. 

Новини та чутки

1. "Virtus.pro" тестують нових гравців.

Ця новина стала шоком для глядачів. На The International 10 багато хто вболівав за "Virtus.pro" і вважав їх результат (5-6 місце) гідним, адже це був перший The International для команди, і гравці змогли повторити найкращий результат в історії організації. Однак на початку листопада клуб випустив офіційну заяву, в якій повідомляється про те, що команда тестує нових гравців на позиції 1 і 4. На даний момент ці позиції займають Єгор Nightfall Григоренко і Віталій Save-Мельник. При цьому за останньою інформацією інсайдерів Save- сам вирішив залишити команду. Однак зараз складно сказати, яких гравців збираються замінити. Також клуб повідомляє про те, що варіант збереження складу все ще розглядається. Поточний склад "Virtus.pro": Єгор "Nightfall" Григоренко, Данило "gpk" Скутін, Дмитро "DM" Дорохін, Віталій "Save-" Мельник, Ільяс "Kingslayer" Ганєєв.

2. Zai залишив "Team Secret".

Ця новина також здивувала фанатів "Secret". Глядачі не вважали, що Team Secret погано виступили на The International 10. Команда посіла 3-е місце, і воно стало найкращим результатом в історії організації. Проте все одно долинали невдоволення гравцем третьої позиції – Людвігом "zai" Вольбергом. І на початку листопада "Team Secret" офіційно оголосила про те, що організацію розлучається з гравцем, дякує йому і бажає успіху в майбутньому. І буквально через пару годин стало зрозуміло за кого zai гратиме наступного сезону. Оффлейнера підписала команда "Team Liquid", проте поки незрозуміло, якого гравця клуб збирається замінити, адже інформації про це ще не було. Поточний склад "Team Secret": Лассе "MATUMBAMAN" Урпалайнен, Міхаль "NIsha" Янковський, Язієд "Yapzor" Ярадата, Клемент "Puppey" Іванов.

3. SumaiL та iceiceice можуть перейти в "Team Secret".

Цей слух також приголомшив суспільство. Легендарні гравці можуть перейти в не менш легендарний клуб. Однак не обійшлося без скепсису – багатьом не сподобалася гра iceiceice на The International 10, на якій він виступав за команду Evil Geniuses, що посіла 9-12-е місце. При цьому абсолютно всі раді приходу SumaiL до Team Secret, адже він все ще є одним з найкращих гравців на своїй позиції. Чи підтвердяться чутки? Про це фанати дізнаються незабаром.

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