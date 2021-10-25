Історія Паріматч - Хронологія розвитку компанії

Parimatch - найбільша букмекерська контора в СНД, яка оцінюється $ 1 млрд. Гендиректор холдингу Паріматч Сергій Портнов стверджує, що саме такою сумою визначається місячний оборот букмекерського бізнесу. Це при тому, що частка Парі Матч на українському ринку становить 30%. Ви можете пройти реєстрацію у Паріматч в пару кліків та отримати бонус 2500 грн на ставки.

Хто заснував Паріматч?

Засновник ТОВ «Паріматч» – кіпрська компанія КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД. Основне зростання компанія отримала після переходу в онлайн, і сьогодні це велика IТ-компанія. Parimatch - міжнародний букмекерський холдинг, головний офіс якого знаходиться на Кіпрі. Бренд існує вже більше 25 років і представлений в різних країнах світу Володіє ліцензією Curacao E-gaming License, а також локальними ліцензіями (Кіпр, Білорусь, Казахстан).

Генеральний директор и один із співзасновників – Сергій Портнов.

У Parimatch Tech є 36 лідерів компанії, чиї ідеї розвивають бренд.

Факти та хронологія БК

Історія Паріматч починається з 1994 року. В цей час була заснована компанія в Києві. Після цього до 1998 року відкривалися нові пункти прийому ставок в різних українських містах.

У 2000 у Парі Матч з'явився сайт, і почався прийом онлайн-ставок. Потім почали роботу ще 6 сайтів в різних країнах. Білорусь, Казахстан і Кіпр мають свої окремі інтернет-ресурси. У Росії і Танзанії відкриті Франчайзі-представництва. Компанія розвиває також сферу мобільного бетттінга, на який припадає 20% всіх парі. Максимальна частка мобільних ставок в Казахстані, вона становить 30%.

У різні роки Паріматч починає роботу в країнах колишнього СНД: Росія (1998), Білорусь (2004), Молдова і Грузія (2005), Казахстан (2015).

У 2009 році компанії Паріматч довелося покинути український ринок через заборону грального бізнесу. Контора продовжила діяльність онлайн і в інших країнах. Але вже в 2016 році довелося припинити діяльність в Молдові (там так само законодавчо був прийнятий заборона).

У 2014 році Паріматч отримує міжнародну ліцензію Кюрасао, а в 2015 році - дозвільний документ Олдерні.

У березні 2015 року з'явився місцевий сайт Паріматч в Казахстані, і відкрився перший наземний пункт прийому ставок.

У серпні 2016 компанія стала титульним спонсором Чемпіонату України з баскетболу дивізіону А (Суперліга) і генеральним спонсором національної збірної команди України з баскетболу. Зараз головний баскетбольний турнір називається «Суперліга Парі-Матч».

У 2017 році Паріматч передає ТОВ «Бетрінг» права на використання торгової марки в Росії. Але контрольний пакет акцій (50,1%) російської компанії Паріматч належить Едуарду Швіндлерману. Очевидним є зміст відповіді на питання, кому належить Парі Матч в Казахстані і Білорусі, - це також Едуард Швіндлерман.

У 2019 амбасадорами бренду Паріматч стають Конор Мак Грегор (6 лютого) і Майк Тайсон (4 липня). У червні 2020 «послами бренду» стали Марина Мороз і кіберспортсмен Данило «Zeus» Тесленко.

В 2021 історія Парі Матч продовжилася з отриманням ліцензії Мінфіну. Паріматч - перша українська БК, що отримала право на організацію букмекерської діяльності та азартних ігор казино в інтернеті. До цього моменту всі БК України працювали під виглядом організації лотерей.

Паріматч є партнером збірної України з пляжного футболу, партнером футбольних клубів: «Шахтар», «Ворскла», Десна, Лестер, Ювентус, Евертон, партнером UFC у ЄБСА РЕГІОНІ. Крім того з Паріматч співпрацює кіберспортівна команда Fnatic.

Важлива в Паріматч політика конфіденційності. Персональна інформація буде недоступна третім особам, використовуються виключно для надання гральних послуг.

Для захисту коштів клієнтів і забезпечення дотримання міжнародних стандартів Парі Матч діє відповідно до законів про боротьбу з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму та злочинної діяльності.

Ця Політика спрямована на дотримання правил і рекомендацій, що містяться в наступних законах, а саме: Національний указ про штрафні санкції за відмивання грошей (NOPML), Національний указ про звітність про незвичайні операції (NORUT0), Національний указ про ідентифікацію клієнтів при наданні Послуги (NOIS ), Директива (EU) 2018/843 і рекомендації FATF.

Компанія за останні роки кардинально змінила образ букмекерства, зробила його більш яскравим і дружнім до користувача. Аккаунт на сайті Parimatch - це відмінний варіант розваги, а ще це престижно і підкреслює статус людини, який хоче жити в світі спорту і бути його частиною.