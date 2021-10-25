Марлос собирается завершить футбольную карьеру?

В прессу просочились слухи, что уже в конце этого года Марлос собирается повесить свои бутсы на гвоздь. Напомним, на данный момент он играет за донецкий "Шахтер", но срок его контракта совсем скоро истекает.

Однако, несмотря на такие новости, еще окончательно ничего не решено. Например, клуб "Сан-Паулу" до сих пор надеется увидеть Марлоса в составе своей команды уже в следующем сезоне.

Сам же Марлос планирует после завершения контракта с "горянками" отправиться к себе на родину в Бразилию. Там он решил инвестировать свои деньги в бизнес и основать общее семейное дело. В какой именно сфере будет работать его новая компания доподлинно неясно.

Но на сегодня точно известно, что контракт с "Шахтером" заканчивается у Марлоса в 2021 году. В этом сезоне он провел за клуб 15 поединков. На его счету 2 забитых гола и еще 4 результативных передачи. Это весьма и весьма неплохой результат. Поэтому, по заявлению Сергея Палкина, "Шахтер" хотел бы продлить с игроком контракт после его окончания.

В ожидании новостей об окончательном решении Марлоса давайте вспомним главные моменты из его карьеры. Он начал свой футбольный путь в футбольной школе "Коритибы". В одноименном клубе игрок и дебютировал по исполнению 18 лет. В первом своем сезоне футболист сыграл в 33 играх и забил 4 гола. В "Сан-Паулу" Марлос перешел в 2009 году. Увы, ближайшие 3 года этот бразильский клуб находился на спаде активности, поэтому не получил никаких титулов в местной лиге А. В "Шахтер" Марлоса позвали в 2014 году. Контракт был заключен на 5 лет.

Кстати, некоторые заграничные букмекеры уже даже принимают ставки на то, уйдет ли Марлос из спорта, продлит контракт с "Шахтером" или переберется в "Сан-Паулу". Но такая ставка будет слишком рискованной, чтобы ее делать. Намного больше шансов сорвать хороший куш через любое проверенное экспертами онлайн-казино. Тем более, они предлагают игрокам не только фриспины, но и множеств других бонусов, например, удвоение первого депозита.