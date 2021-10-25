Особенности выбора футбольной формы

Для каждого игрока удобная футбольная форма является важным аспектом игры и тренировок. Однако, чем же нужно руководствоваться при выборе футбольной формы?

Футболка с длинным рукавом или коротким

Выбирая футболку с длинным или коротким рукавом, необходимо учитывать в каких условиях приходится тренироваться или играть. Для занятий в тёплую погоду можно выбирать футболку с коротким рукавом, соответственно в зимнюю пору будет нужна футболка с длинным рукавом.

Шорты или штаны

Определяясь с выбором нижней части футбольной формы обращайте внимание на те же критерии. То есть – для теплых сезонов мы отдаем предпочтение шортам, для холодных – штанам. Штаны также могут с утеплителем или без него.

Высокие гетры или низкие

Определиться с высотой гетр может помочь только личный опыт игрока. Конечно, существует также ряд факторов, которые непосредственно влияют на выбор гетр. Так, вратари обычно выбирают более высокие гетры, которые закрывают колено, чтобы избежать травм и ссадин в процессе игры.

Бутсы, сороконожки или бампы

Разница между этими видами футбольной обуви состоит в предназначении. Бутсы – стандартный вид обуви, который применяется для игры на поверхностях с натуральным или синтетическим покрытием. Такая обувь имеет много маленьких шипов на подошве (до 13 штук). Обувь с большим количеством (более 13) шипов называется сороконожками. Такую обувь используют для матчей на сухих синтетических поверхностях. Бампы, они же копы, разработаны для тренировок в футзале.

На всех видах футбольной обуви есть специальная маркировка, по которой можно узнать для какого покрытия она предназначена.

MG (Multi Ground) – подходят для игры на искуственном покрытии;

SG (Soft Ground) – подходят для игры на мягком грунте или на натуральном покрытии после дождя;

FG (Firm Ground) – подходят для игры на синтетических и более жестких покрытиях;

HG (Hard Ground) – подходят для твердых травяных покрытий;

ASTRO, TURF, AST – маркировка сороконожек;

MSR (Multi Stud Rubber), VHG (Very Hard Ground) – бутсы для детей.

Вратарская форма: что и как выбрать

Хоть вратарская форма создается из тех же материалов, что и форма любого другого полевого игрока, но есть некоторые особенности, которые необходимо учесть при ее выборе.

Перчатки

В отличии от остальных игроков на поле, вратарь носит защитные перчатки. При выборе данной категории экипировки необходимо учитывать прочность материала и степень защиты пальцев. Важным фактором также является поверхность перчаток, ведь от нее зависит степень сцепления с мячом.

Футболка

Вратарская футболка обычно отличается длинным рукавом с дополнительной защитой на локтях. Из-за частых падений и приземлений именно на эту часть тела, вратарям необходима усиленная защита от травм. Также, цвет футболки вратаря отличается от цвета остальной команды.

Шорты или штаны

Здесь выбор снова зависит от сезона. Для теплых тренировочных дней лучше отдать предпочтение шортам, ну а в холодные поры – штанам.

Основные требования к футбольной форме

Самыми важными аспектами футбольной формы являются прочность и функциональность. Форма для футболиста должна быть, в первую очередь, удобной. Комфорт играет важную роль во время игр и тренировок.

Во-вторых, материалы, использованные для изготовления формы, должны быть прочными и иметь необходимые характеристики. Все элементы формы должны обладать влагоотводящими свойствами и сохранять правильную терморегуляцию тела.

Выводы

При выборе формы для футболиста, необходимо пользоваться рядом характеристик, чтобы выбрать удачный комплект, который прослужит игроку долгие годы. Удобство, защита от травм, переохлаждений, терморегуляция и устойчивость – вот главные принципы, которых нужно придерживаться, чтобы купить футбольную форму от производителя Europaw.