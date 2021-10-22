Работа легального казино в Украине: пример Pin-Up UA

Совсем недавно Украина присоединилась к странам, легализовавшим игорный бизнес. Почему это хорошо и кто от этого выигрывает?

Рассмотрим изменения в гемблинг культуре и преимущества для игроков страны на примере pin-up,- одного из крупных казино Украины.

Что значит казино с лицензией? Прежде всего то, что легальные операторы будут платить налоги, пополняя бюджет страны, кстати, на довольно приличные суммы. Для игроков регистрация на сайте лицензионного казино означает доступ к лицензионному программному обеспечению, защиту прав игрока, 100% выплаты в случае выигрыша, защита от лудомании и необдуманных ставок.

На примере казино Пин-Ап, получившем лицензию в июне 2021 года, видим, что эти требования соблюдаются. Список производителей игровых автоматов и слотов пополняется почти каждый день новыми гигантами игровой индустрии, желающими работать только с законной платформой.

Структура игрового зала Пинап

В меню игрового зала собрано множество самых интересных игр, покоривших сердца сотен тысяч пользователей. Среди них:

Новинки

Слоты

Рулетки (европейская, американская, французская версии)

Настольные игры и многое другое

Живые трансляции, позволяющие сыграть в режиме реального времени

Наличие лицензии у казино не только не приносит лишних проблем при регистрации, а наоборот - значительно упрощает ее. Пока что Пин-Ап регистрация - это все еще классический вариант входа, однако, в скором будущем возможно начать играть при верификации через приложение Дія.

На сегодняшний день после создания аккаунта на счету игрока будет 10 000 гривен. Это - стартовый бонус, который позволяет быстрее освоиться новичку и быстрее втянуться в новинки гемблинга заядлому игроку.

Особой валютой в казино Пин ап являются пинкоины. Со временем, по мере накопления, игрок может их конвертировать в гривны и затем вывести на карту. Играть в игры в казино можно не только с планшета или компьютера, но и с мобильного телефона через мобильное приложение, которое можно загрузить бесплатно.

Для моментальной связи с техподдержкой посетитель казино может воспользоваться онлайн-чатом. Техподдержка помогает новичкам и опытным пользователям в случае возникновения каких-либо вопросов.

Итак, лицензионное казино Pin-Up отличается рядом преимуществ, а именно:

ярким, привлекательным, интересным дизайном официального сайта (pin-up.ua)

запуском любых игр без задержек (помним о лицензионном программном обеспечении)

понятным и доступным каждому интерфейсом

наличием бонусов и акций

просто огромным выбором игровых автоматов

конфиденциальностью, честностью, надежностью - двумя словами ответственной игрой

высокой отдачей в играх

100% выводом в случае выигрыша.

Как видите, преимуществ для комфортной и безопасной игры много.