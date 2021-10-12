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Як зробити ставку в Паріматч з телефону або ПК в Україні

Сьогодні 17:22 127 0
Як зробити ставку в Паріматч з телефону або ПК в Україні

Як зробити ставку в Паріматч з України

Бажаючим заробляти на беттінг в Україні перед тим як зробити ставку в Паріматч, варто ознайомитися тонкощами укладення спортивного парі на сайті.

Як почати робити ставки на спорт

Щоб ставити в Паріатч ставки на спорт, необхідно зареєструватися на сайті, пройти верифікацію (підтвердити особисті дані сканами документів) і зробити депозит на суму від 10 гривень. 

Щоб робити ставки в Парі Матч з телефону в Україні, можна скористатися мобільною версією сайту або встановити додаток на свій гаджет. Компанія пропонує мобільний софт для айфонів і смарфона на андроїд. У додатках доступні всі важливі функції сайту. 

Після реєстрації і поповнення ігрового рахунку потрібно ознайомитися з лінією, вибрати цікаві події, вивчити статистику команд, прочитати спорт прогнози. Оцінивши котирування і зробивши зважений вибір, можна переходити безпосередньо до процесу ставок.

Правила прийому ставок

Парі в БК полягають на підставі списку змагань з зазначеними букмекерів котируваннями для результатів цих спортивних подій. Елементи розпису (котирування подій, фори, тотали і т.д.), можуть змінюватися перед змаганнями і під час них. Але умови ставок, зроблених раніше, не змінюються. Вони розраховуються за тими ж коефіцієнтами, що були в момент укладення парі. 

Можна ставити в Парі Матч ставку на спорт, сума якої не перевищує поточний залишок коштів на балансі беттора і не менше 10 гривень. 

Протягом одного ігрового дня сума ставок на будь-яку подію не повинна перевищувати ліміт, зазначений в лінії. Після досягнення максимуму сумарної ставки (зазначеної для конкретного події) парі на цю подію не укладаються. 

Ставки в режимі «прематч» приймаються до початку події, в режимі «лайв» можна ставити по ходу матчу.

Спортивні змагання та як вибрати

Початківці гравці не знають, що краще для ставок: командні або поодинокі види спорту. З одного боку - в одиночних змаганнях, здається, простіше вгадати результат, тому що перемога залежить від однієї людини, а не від злагодженої роботи цілого колективу. Але в той же час - психологічна або фізична травма єдиного спортсмена може докорінно змінити хід гри і її результат. 

Простіше робити ставки в Parimatch на події, які припускають 2 результату (в баскетболі або бігах немає чиєїсь). Але додаткова розпис дозволяє скоротити кількість можливих результатів (наприклад, подвійний шанс і парі з форою +0.5 і -0.5). Згідно зі статистикою переважним видом спорту для ставок є футбол. 

Принципи вибору спорту для ставок: 

  • Задоволення. Роблячи ставки, потрібно стежити за змаганнями. Приємніше спостерігати за змаганнями в улюбленому виді спорту. Крім того, правильно ставити простіше на тому ринку, в якому розбираєтеся. 
  • Висока ліквідність. Тобто в ставках задіяна велика маса грошей, ставлять справжні вболівальники, а букмекери пропонують широкі лінії з докладною розписом. Це властиво футболу, тенісу, крикету і стрибків. Також непогана ліквідність у баскетболу, регбі, дартсу та Формули-1. На високоліквідних ринках коефіцієнти змінюються плавно, а на низько ліквідних - котирування змінюються ривками. В таких умовах потрібна велика обережність під час вибору події, так як лінія спотворюється (її може прогнути будь-яка велика ставка). Але зате підвищується валуйность коефіцієнтів, чим користуються професійні беттори.
  • Періодичність змагань. Добре, коли змагання проводяться без перерви. У БК, наприклад, в Паріматч ставити ставки на футбол, теніс, кінські перегони можна цілий рік. 
  • Час проведення змагань. Особливо важливо для режиму лайв. Основна робота може перешкодити стежити за ходом спортивних зустрічей. 
  • Прибутковість. Цей показник визначається з урахуванням особливостей гри конкретного беттора. 

Потрібно враховувати, що для успішної ставки недостатньо правильно обрати вид спорту, ще необхідно вивчати статистику і аналізувати команди.

Лінія і коефіцієнти для ставок на спорт

Лінія

Букмекерська лінія - це перелік усіх видів спорту, турнірів і матчів, пропонованих для ставок в певній БК. Розпис лінії - це варіанти ставок на можливі наслідки подій із зазначенням котирувань. 

Для певної події буває основна і додаткова розпис лінії. Основна: перемоги, нічия, подвійні результати, стандартні фори і тотали. Додаткова розпис залежить від видів спорту. Може включати індивідуальні фори і тотали (гравця і команди), статистику, додаткові події (наприклад, призначення тай брейку і інше). Плюс перераховані варіанти ставок для окремої частини матчу і ставки на результати чемпіонату. 

Читайте про бонуси та фріспіни в БК Паріматч та як їх отримати.

Широка лінія, що включає екзотичні види спорту або турніри, відкриває бетторам кращі умови для пошуку валуйних ставок.

Як поставити ставку на Парі Матч

Незалежно звідки беттор хоче зробити ставку: з ПК або телефону, процес оформлення парі майже не має відмінностей. 

Алгоритм: 

  1. Якщо на головному екрані немає бажаного події для парі, по кнопці «Спорт» відкрити лінію на всі доступні події. 
  2. Вибрати бажане подія в лайв або або у всій лінії. Пройти по ланцюжку: вид спорту, країна, турнір, матч. 
  3. Якщо на дисплеї не представлений бажаний результат, клікнути на учасників і перейти в повну розпис. 
  4. У меню події вибрати різновид ставки (фора, тотал тощо) - список в горизонтальному рядку під назвами учасників. 
  5. Підібрати відповідний результат і натиснути на коефіцієнт поруч з ним. 
  6. Дані про ставки автоматично додадуться в купон. Буде потрібно вказати суму парі (від 10 гривень) і вибрати тип ставки ( «ординар», «експрес» або «система»). 
  7. З'явиться сума передбачуваного виграшу. 
  8. У разі одиночного парі (ординара) можна натискати на кнопку «Зробити ставку». Попередньо необхідно уважно перевірити всі дані в купоні (подія, вид, тип і суму ставки, виграш). 

Після того, як ставки буде присвоєно номер, скасувати її не вийде. До натискання кнопки «Зробити ставку» можна очистити неправильно заповнений купон за допомогою «кошика».

Як зробити експрес

Можливі варіанти ставок: «ординар», «експрес», «система». Для оформлення парі типу «Експрес» потрібно вказати це в купоні при внесенні першої події. Потім повторити пункти 3 - 6 рівно стільки разів, скільки хочеться подій поставити в експрес. 

Після оформлення першого парі з позначкою «експрес» всі наступні ставки будуть заноситися в цей же купон, а коефіцієнти перемножуються. Коли експрес буде сформований і перевірений, залишиться натиснути «Зробити ставку». 

Якщо одна ставка в «поїзді» не зіграє, парі цілком вважається програною. Важливо! В експрес і систему не можуть входити результати одного і того ж матчу або результати гравця в межах одного чемпіонату, навіть якщо він їх показує в різних змаганнях.

Як скасувати ставку на Паріматч

Після присвоєння номера ставкою, її скасувати вже не можна (це визначається правилами сайту). Можна тільки скористатися функцією кешаут і повернути частину коштів (на розсуд адміністрації). Тому акуратно натискайте на кнопку «Зробити ставку» в купоні. Це правило стосується укладення парі на сайті в режимі прематч або Live. 

У деяких наземних пунктах прийому ставок можна скасувати парі протягом 5 хвилин після оплати. Це відноситься тільки до лінії прематч. Сума ставки повертається на ігровий рахунок, якщо парі виявилося помилковим незалежно від дій беттора. 

Повернення відбувається в таких випадках: 

  • В результаті збою устаткування або очевидної помилки персоналу під час формування та розміщення лінії з'явилися невідповідні коефіцієнти в різних позиціях, помилки тощо. 
  • Виявилися обманні дії співробітника БК, який порушив правила. 
  • Матч був перенесений більш ніж на 36 годин або перервався більш ніж на 12 годин. У другому випадку поверненню підлягають ставки на результати, які були невідомі в момент переривання змагання. 

Крім того адміністрація може повернути розірвати парі, якщо їй невідомі результати змагання, яке об'єктивно відбулося. Наприклад, була загублена трансляція. 

Ставки повертаються, якщо матч переноситься на поле суперника (господарі та гості міняються місцями). 

У перерахованих випадках гроші на ігровий рахунок повертаються автоматично. Якщо цього не відбулося, потрібно протягом 10 днів з моменту розрахунку ставки звернутися в службу підтримки, ввічливо пояснити суть проблеми, надати відповідні скріншоти.

Як продати ставку на Паріматч

Якщо спортивні події пішли не так, як припускав беттор або гравець просто помилився, заповнюючи купон, на офіційному сайті Паріматч є можливість «продати ставку», повернути частину грошей за допомогою функції Cashout. Це стосується тих випадків, які ще не визначені (подія не почалося, не отримані підсумки матчу чи ні результатів за ставкою). 

Алгоритм дій: 

  1. Перейти в розділ «Історія ставок». 
  2. Відкрити вкладку «Не розіграні ставки». 
  3. Продати можна ті позиції, поруч з якими включена кнопка «Cash Out» і стоїть сума, за якою можна ставку реалізувати. Якщо сума прийнятна, потрібно перейти в вікно ставки і підтвердити продаж.
  4. Після цього гроші надходять на рахунок гравця, а ставка анулюється. 

Продаж ставки можлива не тільки зі зниженням суми, але і зі збільшенням. Наприклад, якщо з тих пір як вдалося поставити ставку на Парі Матч, коефіцієнт результату виріс і перевищує той, за яким укладено парі. Беттор може отримати гарантований прибуток, не чекаючи отримання підсумків. Це не вигідно, якщо потенційна ставка в результаті виграє. Читайте тут як виграти у БК Паріматч.

Випадки, в яких не можна продати ставку: 

  • Беттрор перевищив максимальну кількість можливих продажів ставок. 
  • Суми парі недостатньо, щоб виконати продаж. 
  • Чи не включений ринок для опції Кеш Аут. 
  • Змагання завершилося. 
  • Вихід, на який укладено парі, зник з розпису. 
  • Ставка є елементом системи. 
  • Ставка входила в «експрес», одна подія з якого вже відбулося. 

В цілому, продаж ставок в Парі Матч - це відмінний спосіб збереження коштів.

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