The International 10 - переможець отримає $ 18,2 млн

Джерело - Чемпіон.

З 7 по 17 жовтня у Бухаресті пройде турнір з дисципліни Dota 2 The International 10. Призовий фонд чемпіонату, за який змагатимуться 18 команд, складе понад $ 40 млн. Переможець отримає $ 18,2 млн, а за 17-18 місце команди зароблять по $ 100 тис.

Представляти СНД будуть Virtus.pro і Team Spirit, спонсором яких є провідний кіберспортивний букмекер Parimatch. До речі, аналітики компанії вже пропонують фанатам зробити власний прогноз на переможця турніру.

На жаль, National Arena, яка прийме змагання, буде закритою для глядачів. Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Румунії, де раніше був побитий рекорд по захворюваності COVID-19. Компанія Valve поверне гроші всім, хто встиг придбати квитки.

При цьому всі заражені коронавірусів гравці будуть допущені до участі. Вони гратимуть з кімнат, де знаходяться в ізоляції. Такі ж заходи будуть застосовані до всіх, хто буде інфікований COVID-19. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що всі гравці і співробітники Team Aster в Бухаресті отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Фанати в соцмережах подейкують, що всі заразилися під час святкування дня народження керрі Ду Monet Пена.

Virtus.pro і Team Spirit, до речі, приготували до старту The International 10 нову форму. Скоро ми дізнаємося, наскільки фартовою вона виявиться для гравців. Дивіться турнір на Twitch і заряджайте на кіберспорт разом з Parimatch.