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Навколо спорту

Какие ставки на спорт популярны в Казахстане?

Сьогодні 20:00 151 0

Легальные букмекерские конторы в Казахстане появились много позже, чем, скажем, в России, Украине, Беларуси или странах Прибалтики. Первые БК в Казахстане открылись в 2007 году, но широкое распространение получили только через 2 года, когда вышел Закон, регулирующий деятельность игорных заведений.

В настоящее время в Казахстане работают порядка 30 букмекерских контор, на территории страны имеются более 600 ППС. Лучшие БК в Казахстане: Олимп, Гол+пас, Зенит, Leonbets, FairPlay и Profitbet. Для получения легальной лицензии необходимо обратиться в Минкульт и спорта страны и уплатить лицензионный годовой сбор в размере 1,35 млн тенге. Каждая точка приема ставок облагается дополнительным налогом.

Самые популярные казахстанские БК

Одной из самых популярных БК в Казахстане является Олимп, который развернул самую разветвленную сеть ППС в стране – порядка 300 точек. Olimp.kz является "подразделением" российской БК Олимп, хотя юридически не связан с ним. Контору отличает продуманная бонусная политика и проработанная линия.

Гол Плюс Пас вторая, после Олимпа, по популярности БК. На работу в онлайне имеется много нареканий на сайт Гол+Пас, но разветвленная сеть ППС, которые присутствуют в 40 наиболее крупных городах Казахстана, компенсирует плохой онлайн.

Профитбет вышел на рынок Казахстана позже своих конкурентов, но уже завоевал своих поклонников. Данный букмекер ориентирован на работу в онлайне, но имеет ППС в наиболее крупных городах Казахстана.

На что ставят в Казахстане

По своим предпочтениям казахстанские бетторы мало чем отличаются от игроков из других стран постсоветского пространства. На первом месте идет футбол, на который приходится почти половина от всех ставок, которые делаются в казахстанских БК. Национальный чемпионат по футболу в Казахстане очень популярен. Большой интерес вызывает выступление сборной Казахстана в отборочном цикле к ЧМ-2022.

Сборная Казахстана достойно выглядела в стартовом матче против действующих чемпионов мира, уступив 0:2. Затем, были две боевые ничьи с сильной сборной Украины – 1:1 в Киеве, и 2:2 в Казахстане, причем, хозяева смогли дважды отыграться по ходу матча. Во второй раз Казахстан сравнял счет, пропустив гол на 90+3 минуте матча. Еще больший ажиотаж и интерес игры национальной сборной вызвали после того, как Казахстан сенсационно сыграл 2:2 в Боснии и Герцеговине. И здесь гости сравняли счет буквально за пару минут до финального свистка, точным ударом со штрафного.

Другие популярные виды спорта после футбола: теннис, баскетбол, и, конечно же, хоккей. Усть-Каменогорское Торпедо было далеко не последней командой в Советские времена. И сейчас торпедовцы являются ведущей командой в национальном первенстве. Но, самая сильная команда Казахстана по хоккею – Барыс, играет в КХЛ (дивизион Черышева), и является базовым клубом для национальной сборной, которая выступает в высшей мировой лиге.

Из национальных видов спорта Казахстана, представленных в БК, можно выделить Аламан байга, скачки на длинные и сверхдлинные дистанции по пересеченной местности, изобилующей различными естественными препятствиями.   

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