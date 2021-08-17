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Навколо спорту

Игровые автоматы в казино онлайн и их разновидности

Сьогодні 19:53 101 0
Игровые автоматы в казино онлайн и их разновидности

В онлайн-казино могут быть представлены различные виды азартных игр. Однако самыми популярными среди них являются игровые автоматы. Суть игры в слоты одинаковая: необходимо собрать определенную комбинацию из представленных картинок. Игровые автоматы казино Золотой Кубок представлены в широком ассортименте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для каждого игрока.

Основной критерий деления

Если рассматривать игровые автоматы по производителям, то у одного провайдера могут быть слоты со схожей бонусной программой и правилам игры. Но при сравнении игровых автоматов от нескольких компаний, можно заметить значительные отличия.

Все игровые автоматы делятся на две группы:

  • Классические;

  • Прогрессивные.

Это деление обусловлено количеством барабанов и графикой. К классическим автоматам относят прототипы известных "одноруких бандитов", которые работают на трех барабанах. Графически такие автоматы не отличаются особым разнообразием. Им характерна простая символика и отсутствие анимации. Прогрессивные автоматы имеют пять и более барабанов. Здесь уже преобладает анимация с 3D-графикой. Такие слоты имеют бонусы в виде джекпота или другие поощрения.

Иные разновидности автоматов

Помимо основного критерия, игровые автоматы можно разделить по следующим принципам:

  • Количество призовых линий;

  • Наличие риск-игры, после которой в случае неудачи выигрыш сохраняется;

  • Специализированная символика;

  • Наличие бесплатных вращений;

  • Предоставление бонусной игры.

В силу развития технологий и возрастания конкуренции, большинство производителей включают в свои слоты различные бонусы и предоставляют дополнительные вращения без пополнения депозита.

Разнообразие игровых автоматов обусловлено не только попыткой вовлечения и удержания игроков. Провайдеры стремятся адаптировать свои слоты под различные типы устройств. Прогресс не стоит на месте, и производители стараются обеспечить каждый игровой автомат необходимым функционалом, чтобы у игроков не было ограничений при выборе слота.

Во всем многообразии автоматов в онлайн-казино Золотой Кубок каждый игрок сможет выбрать оптимальный для себя вид слота.

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