Выбор букмекерской конторы – это нелегкий и ответственный шаг для каждого начинающего беттора. По каким критериям проверять онлайн-площадки, на что стоит смотреть в первую очередь?

Как выбрать букмекера для ставок на спорт?

Букмекерские конторы сегодня распространены как никогда, а их популярность только растет. Обычному любителю спорта будет сложно разобраться в море предложений отечественного и зарубежного беттингового рынка. Поэтому важно знать критерии, по которым стоит выбирать БК. В этой статье собрана вся необходимая информация по теме, которая будет особенно актуальна новичкам в беттинге.

Офшорные VS легальные БК

Среднестатистического российского любителя спорта окружает огромное количество всевозможной рекламы на тему беттинга. Большая доля этого информационного потока создана, чтобы заманить спортивных фанатов в зарубежные БК. Но кому это будет выгодно, если эти заведения нелегальны?

Офшорные операторы ставок на спорт имеют свои плюсы:

отсутствие необходимости в оплате налога с выигрышей;

не обязательная верификация личности;

наличие дополнительных функций: казино, слоты и т. д.;

возможность открыть счет как в рублях, так и в другой валюте.

Но у нелегальных букмекерских контор немало недостатков:

затрудненный доступ – сайты офшорных БК блокируются Роскомнадзором;

большой риск столкнуться с недобросовестным заведением – подобные БК ограничивают или блокируют счет в случае срыва игроком большого куша;

возможная потеря всех средств на игровом счете в случае неожиданного закрытия онлайн-заведения;

риск утечки ваших персональных данных третьим лицам;

на территории РФ ставить можно только онлайн.

Преимущества легальных беттинговых площадок:

поддержка государства в случае спорной ситуации с администрацией БК;

защита информации;

деятельность фонда компенсаций – если контора обанкротится, все средства клиентов обязательно будут возвращены;

свободный доступ – без необходимости в поиске способов обхода блокировки;

наличие ППС – можно заключать пари офлайн в отделениях российских БК.

Минусы легальных российских БК:

обязательная идентификация;

налог на выигрыши, который составляет 13%;

игровой счет только в российских рублях;

передача вашей личной информации в контролирующие органы.

Здесь можно сделать вывод – отдавайте предпочтение легальным букмекерским конторам. Да, перевес плюсов над минусами незначителен. Но таким образом вы обезопасите себя от многих неприятных ситуаций и финансовых потерь в будущем.

Все, что касается непосредственно ставок

На эти критерии вы должны обращать внимание в первую очередь.

Линия и роспись

Вряд ли вам будет интересно играть в конторе, которая предлагает ставки всего по нескольким видам спорта. Линия БК должна быть богатой или как минимум средней – с количеством предлагаемых дисциплин 15-20. Желательно, чтобы было также достаточное предложение по киберспортивным дисциплинам. Хорошие операторы ставок помещают в линию не только топовые события, но и непопулярные, региональные.

Если вы открываете какое-то событие из линии, букмекер должен предлагать хорошую роспись. Желательно, чтобы на футбольное событие, помимо базовых исходов (победа команды или ничья, тотал, фора и т. д.), БК предлагала ряд дополнительных. Это азиатские и индивидуальные тоталы и форы, европейский гандикап, количество голов подряд и прочее.

Ставки в режиме Live

Ставить можно не только перед матчем (прематч), но и во время него (лайв). Чтобы в Live-режиме удобно было заключать пари, в ряде контор предусмотрены видеотрансляции. Должен быть богатый выбор трансляций. Любителям ставок в ходе матча еще лучше подойдут БК, где нет задержки при приеме купона в лайве.

Размеры коэффициентов

БК зарабатывают со ставок пользователей, накладывая на пари маржу. Чем ниже маржа, тем выше множители выигрыша – коэффициенты. Следовательно, ставя на высокие кэфы, игрок получит больший итоговый выигрыш.

Способы пополнения и вывода средств

Удобство игры в большой степени также зависит от того, как быстро деньги придут на игровой счет, насколько лояльной будет комиссия. То же касается и снятия выигрышей с БК.

Букмекерской конторой с широким выбором способов пополнения и вывода считается та, в которой предусмотрены следующие варианты оплаты:

карты банков;

электронные кошельки;

платежные онлайн-системы;

интернет-банкинг;

операторы сотовой связи;

банковский перевод;

наличные деньги;

дополнительные электронные системы платежей, вроде Apple Pay.

Обычно деньги в БК зачисляются мгновенно. Время обработки заявки на вывод отличается от конторы к конторе.

Сайт букмекерской конторы

Веб-ресурс БК должен обладать широким набором функций и при этом работать плавно, без подтормаживаний. Оформление сайта – это уже на вкус игрока, но для максимально удобной игры желательно, чтобы дизайн был современным. Структура сайта должна быть интуитивной и не перегруженной лишними элементами.

Служба поддержки

У топовых букмекеров можно встретить полный набор способов связи с консультантом:

электронный почтовый ящик;

форму обратной связи;

текстовый онлайн-чат;

горячую линию техподдержки;

чат в мессенджерах: Telegram, WhatsApp, Viber и т. д.

Из вышеперечисленных методов самые удобные – текстовый онлайн-чат и телефон поддержки. В продвинутом живом чате можно закреплять файлы к сообщениям, сохранять историю переписки, включать и выключать звуковое уведомление. Желательно, чтобы служба поддержки работала круглосуточно.

Акции и бонусы

В любой достойной БК есть заманчивый бонус при регистрации. Чаще это фиксированная сумма на бонусный счет или процент от суммы первого пополнения. Чем больше акций и бонусов, тем лучше. Большой плюс, если в заведении действует программа лояльности – вы сможете получать бонусы за проявление активности на сайте своей любимой букмекерской компании.

Наличие приложений для ПК и мобильных платформ

Если БК разработала фирменную программу для компьютера, вы сможете заключать пари с бо́льшим удобством. В этом случае скорость доступа к функциям конторы повышается, а расход трафика и нагрузка на систему снижаются.

Мобильное приложение букмекера даст возможность ставить на спорт где угодно. Вдобавок остаются преимущества, перечисленные для приложений, разработанных для ПК.

Заключение

Подытожив все вышенаписанное, можно сказать, что идеальная букмекерская контора легальная, имеет богатую линию и широкую роспись, отличается высокими коэффициентами, может предложить раздел Live с видеотрансляциями и без задержек приема лайв-ставок, предоставляет широкий выбор способов связи с техподдержкой. Дополнительными преимуществами букмекера будут: богатство акций и бонусов, наличие фирменных приложений для ПК и мобильных операционных систем.

Сориентировать в выборе беттинговой площадки помогут различные рейтинги БК. Например, можно заглянуть на сайт stavka.tv. Там есть список БК по версии редакции и по версии капперов. Прямо в топе можно увидеть, какой бонус новичкам предлагает та или иная букмекерская контора.