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Навколо спорту

Чому спорт так важливий у житті дитини?

Сьогодні 20:52 44 0
Чому спорт так важливий у житті дитини?

Кожна дитина за своє життя пізнає багато нового. Хтось з народження прагне до науки, хтось вивчає природу, а комусь подобаються активні види розваг. У цій статті ми хочемо показати вам, що активні види спорту не тільки корисні, а й розвиваючі для ваших малюків. А почнемо ми з імунітету. Ми всі знаємо, що при народженні нам дається вроджений імунітет. Але з часом наш організм стикається з низкою проблем, які йому складно побороти без допомоги ззовні. І як раз в цьому випадку нам допоможе спорт. Спочатку, зміцнюється не тільки наша імунна система, а й фізичний стан тіла в цілому. А це дуже важливо для зростаючого організму. Йде зміцнення м'язових тканин, зміцнення кісток, і раціональна робота суглобів. До того ж, заняття на відкритому повітрі підвищують здоров'я дітей, адже вітамін D як ніколи потрібен для захисту від застуди та інших захворювань. Плюсом до всього вище переліченого можна сказати, що різні активності підвищують вироблення серотоніну - гормону щастя, що в свою чергу позитивно впливає на будову психіки і стресостійкості підростаючого організму. Магазин роликів https://roliki-extrim.com.ua/ua/ є великим фанатом як здорового способу життя, так і спорту.

Найуніверсальніший і найдоступніший вид спорту

Спеціально в цій статті хочеться глибше розкрити і обговорити тему про користь роликових ковзанів в способі життя людей. Почнемо з того, що це приголомшливий варіант занять на свіжому повітрі. У дітей ролики розвивають координацію, реакцію, наполегливість, додають сил тілу, і повністю виконують все, що ми згадали вище.

Якщо дитячі ролики, то Rollerblade Microblade

У світі розсувних роликів для дітей фірма Rollerblade посідає першу сходинку за якістю, безпекою, надійністю і довговічністю. Дитячі ролики Rollerblade найкраще зарекомендували себе на ринку завдяки деяким факторам, а саме:

1) Насамперед звертаємо увагу на міцний каф роликового черевика. Роками відпрацьована техніка виробництва на даний момент доведена до ідеалу, адже запорука успішного катання і безпеки полягає саме в міцності даного елемента роликового ковзана. Каф від Rollerblade Microblade не дозволить завалюватися ніжкам вашої дитини по сторонам, він весь час тримає їх в рівному стані, щоб уникнути небажаних травм.

2) Для починаючих молодих роллерів бажано розглядати варіанти м'якого черевика роликових ковзанів. І на це є свій ряд причин. По-перше, ніжка буде менше пітніти, ніж в пластиковому черевику. По-друге, м'який лайнер не дасть втомитися ногам при тривалому катанні.

3) Система регулювання розміру, на відміну від інших брендів роликових ковзанів, алюмінієва - неймовірно легка і міцна. Розсовується на повних 4 розміри.

4) Всіма улюблена рама з композитного пластика дозволяє змінювати колеса з 4 штук діаметром 72мм, на 3 колеса діаметром аж до 80мм. Даний функціонал допомагає дітям розвивати свої вміння, адже чим більше діаметр роликових коліс, тим вони швидше і маневреніші.

5) Надзвичайно міцні верхня і п'яткова баклі, безсумнівно, будуть не один рік страхувати ніжку Вашої дитини під час катання на дитячих роликових ковзанах.

Без сумнівів, дитячі ролики купити буде відмінним вкладенням в майбутнє Вашої дитини, адже спорт загартовує дух, а ролики характер.

Чому Roliki-extrim кращий сайт дитячих роликів для хлопчиків і дівчаток

Магазин пропонує Вашій увазі ознайомитися з кращими розсувними роликами як для хлопчиків, так і для дівчаток. І що не менш важливо, не варто забувати і про захист, адже запорука успішного катання на 50% залежить від нього. На щастя, спеціально для такого на сайті ви можете підібрати всю потрібну екіпіровку.

Дитячі ролики для хлопчика представлені в крутих кольорах, і що не менш важливо, існують спеціальні набори, які включають в себе ролики, захист, шолом (наприклад Rollerblade Microblade Cube). 

 

А для ніжних дам у нас знайдуться відповідні розсувні ролики на дівчат в будь-яких кольорах. Найпопулярнішою моделлю дитячий розсувних роликів для дівчинки стали Rollerblade Microblade G pink.

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