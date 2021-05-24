Ставки на спорт в онлайне

Зарегистрированный пользователь букмекерской конторы может сделать три вида ставок: долгосрочное пари, прематч и Live. Ставки в лайве считаются более доходными, но и при этом более рискованными. Они требуют определенных навыков и знаний, используя которые можно приумножить банк и не получить бан от букмекерской конторы. Лучшие букмекеры с лайв ставками должны отвечать определенным требованиям, которые можно найти на портале "Букмекер Эксперт".

Критерии лучших БК с лайв-ставками

Начинающие игроки всегда задаются вопросом, каким критериям должен соответствовать букмекер с лайв-ставками, чтобы его можно выбрать для регистрации и открытия счета. Таких критерием пять и все они обязательны.

Первый — надежность. Надежность букмекерской конторы основной параметр выбора. Играть мы будем на реальные деньги, а значит нужна уверенность, что с ними ничего не случится и в любой момент можно заказать выплату выигрыша.

Второй — скорость приема ставки. Этот показатель очень важен для лайв-ставок. Чем быстрее букмекер принимает ставки, тем лучше. Это позволяет поймать хороший коэффициент и быть уверенным, что ставку принимают с тем коэффициентом, который виден в росписи.

Третий — наличие мобильной версии. Ставки с мобильного телефона становятся популярнее у беттеров. Для лайв-ставок важна скорость, а доступ на мобильную версию сайта или вход в приложение происходит быстрее, чем на основной сайт с ПК. Приложение или мобильная версия позволяют экономить ресурсы, а также открывают возможность делать ставки в любой момент.

Четвертый — доступ к букмекеру. Доступность к личному кабинету не менее важный параметр, чем надежность компании. В Украине есть разрешенные букмекерские конторы и оффшорные. С доступом ко вторым могут возникать задержки по времени.

Пятый — трансляции матчей. Наличие видеотрансляций в целом выделяет букмекерские конторы из общего списка, а для лайв-ставок наличие трансляции матча является обязательным условием. Трансляции матчей не всегда в формате видео. Они могут быть графическими или текстовыми, но должны быть всегда, чтобы следить за происходящим на площадке.

Лучшие виды спорта для лайв-ставок

Самый популярный вид спорта для ставок — футбол. У некоторых букмекеров он достигает 50% от общего объема ставок, следом идут теннис и хоккей. Футбол и хоккей пользуются большим спросом для лайв-ставок, но основной массив пари приходится на прематч. Среди рабочих стратегий в лайве опытные игроки предлагают ставки на статистику в футболе. Многие выбирают угловые, особенно если фаворит пропускает. Это приводит к стремлению отыграться, а значит надо много атаковать, что может привести к большему количеству угловых в матче.

Несмотря на популярность футбола и хоккея, главным видом спорта для ставок в лайве остается большой теннис и этому есть несколько причин. Во-первых, в теннисе можно ставить на победу в сете, гейме или каждом розыгрыше мяча что делает выбор пари очень большим. Во-вторых, маржа на лайв ставки в теннисе ниже, чем в хоккей или футболе. В-третьих, теннисные турниры проводятся фактически круглый год.

В список популярных дисциплин для ставок в лайве попали скачки, крикет, баскетбол, дартс и бейсбол.

Ставки в лайве доступны для всех жителей Украины. Букмекерские конторы в стране не находятся под запретом и их деятельность регулируется действующим законодательством. На портале "Букмекер Эксперт" представлены надежные оффшорные и легальные букмекеры, которые принимают игроков из Украины.