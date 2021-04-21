Лицензия Париматч на беттинг в Украине: почему БК продолжает работать нелегально

Острый вопрос легализации рынка азартных игр в Украине стоял давно. Из-за запрета и отсутствия полноценного регулирования сферы со стороны государства большинство операторов предоставляли свои услуги незаконно. Из-за этого бюджет терял ежегодно сотни миллионов гривен.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский инициировал легализацию беттинга и гэмблинга в Украине. Парламентарии приняли закон, который вводит обязательное лицензирование букмекеров и казино и предусматривает онлайн-мониторинг их деятельности.

Срок действия лицензии для операторов ставок – пять лет. Стоимость получения документа составляет 30 тысяч минимальных заработных плат (в настоящий момент это 180 миллионов гривен). В законе указано, что средства, вырученные государством от выдачи таких лицензий, пойдут на развитие спортивной отрасли, медицины, культуры, науки и образования в Украине.

Первая лицензия на украинском рынке

2 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины объявила о своем намерении выдать первую лицензию на прием спортивных пари БК Париматч (решение №84). Неделю спустя КРАИЛ со ссылкой на и Госказначейство подтвердила информацию о том, что компания внесла оплату за разрешительный документ в размере 108 миллионов гривен.

Таким образом, 9 марта букмекерская контора Parimatch была официально добавлена в государственный реестр организаторов спортивных ставок и стала первой легальной БК на территории страны.

Нужно отметить, что, помимо лицензии на беттинг, компания также получила право на организацию казино в Интернете (решение №48 от 10 февраля 2021). Как сообщила СЕО Париматч Наталья Гилевич в интервью "Новое Время", за этот документ они перечислили в бюджет страны 23,4 миллиона.

Почему компания Париматч пока не может начать легальную работу

Несмотря на свой легальный статус, работать на законных основаниях Parimatch пока не начала. Связано это с тем, что в Украине пока нет необходимых условий для такого рода деятельности.

Руководство БК заявляет, что им приходится запускать свой бренд в очень сложных условиях. Рынка азартных услуг в Украине нет, и его придется строить с нуля. Основными трудностями Гилевич считает вопросы финансового мониторинга и неурегулированную налоговую нагрузку. Как работать с ними, компания пока не знает.

Еще одна проблема, которая мешает официальному запуску букмекерской конторы, – сертификаты. "Закон о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" запрещает использовать несертифицированное игровое оборудование для предоставления услуг. Об этом букмекер пишет на своем сайте www.pm.ua. Именно этот портал является единственным, на котором оператор может легально принимать ставки в Украине. Однако ресурс сейчас "пустой" и носит только информационный характер.

9-го апреля 2021 года в силу вступило решение КРАИЛ об утверждении перечня игорного оборудования, подлежащего сертификации. Однако, как заявляют в Пари Матч, для полноценного запуска работы компании этого мало. Потому остаются открытыми вопросы субъектов сертификации, которые могут осуществлять аудит.

В связи с этим компания продолжает принимать ставки в Украине на сайтах, которые являются нелегальными. К ним относятся полная версия БК Пари Матч с субдоменом аир (air2.parimatch.com/ua/), являющаяся международной, и старая версия, которая доступна только на русском и английском языке и размещена по адресу parimatch.com.

Справка

Parimatch – большой международный холдинг. Главный офис компании находится на Кипре. На украинском рынке компания представлена как ООО "Париматч". Она зарегистрирована в Киеве в 2019 году и входит в единый государственный реестр Украины (ЄДРПОУ). Основной вид деятельности, указанный компанией, – организация азартных игр.

Руководителем украинской дочерней компании является Наталья Гилевич, а конечным владельцем – гражданка Кипра Екатерина Белорусская (основатель международного благотворительного фонда Parimatch Foundation).

В Украине бренд Пари Матч считается одним из самых популярных за счет активной маркетинговой кампании. В 2015-2017 годах букмекерская контора была официальным спонсором УПЛ, а с 2019 года является титульным партнером донецкого "Шахтера" и некоторых других клубов ("Десна", "Ворскла", "Олимпик"). Кроме того, БК сотрудничает с национальной сборной Украины по футболу и мужской баскетбольной сборной страны.