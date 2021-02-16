Топ 6 безкоштовних додатків, які допоможуть правильно харчуватися

Джерело - Чемпіон.

Стежити за тим, щоб раціон був збалансованим і здоровим, насправді, не так вже й складно. Особливо зараз, коли існує велика кількість мобільних застосунків для правильного харчування. Ось 6 найкращих застосунків для Android та IOS, з якими ви швидко й безболісно зробите свій раціон здоровим.

YAZIO

З YAZIO дуже легко стежити за калоріями, адже тут ви знайдете таблицю калорійності майже всіх продуктів і зручний лічильник. Цей застосунок може скласти персональну програму харчування, яка буде залежати від вашої мети: схуднення, нарощування м'язів чи просто підтримання фізичної форми. Всі свої прийоми їжі, а також інформацію про заняття спортом і вагу є можливість занотовувати у щоденнику. Серед інших корисних функцій YAZIO — відстеження кількості спожитих білків, жирів і вуглеводів, а також сканування штрих-коду продуктів.

Застосунок синхронізується з іншими фітнес- та healthy-програмами. Також існує PRO версія з розширеним функціоналом.

Lifesum

Lifesum відкриває доступ до великої книги рецептів здорової їжі. Рецепти підходять для різних систем харчування: вегетаріанство, середземноморська і кето-дієта і т.д. Крім рецептів ви знайдете велике різноманіття програм харчування на будь-який смак і для різних цілей. Застосунок допоможе визначитися з оптимальним розміром порції та кількістю прийомів їжі.

Інші функції Lifesum:

сканування штрих-коду;

поради для здорового харчування;

контроль за кількістю спожитої води;

синхронізація з іншими застосунками для контролю за вагою та самопочуттям.

MyFitnessPal

MyFitnessPal має одну з найбільших баз продуктів з детальною інформацією про кожен з них. База вміщує понад 6 мільйонів найменувань і щоденно поповнюється. У випадку, коли ви не знайшли потрібного вам продукту в базі, є можливість самостійно його додати й згодом застосунок надасть необхідну інформацію. Також можна вести щоденник харчування та тренувань. Виходячи з даних щоденника, застосунок надає статистику про калорійність вашого раціону та рівень фізичної активності.

MyFitnessPal синхронізується з однойменним сайтом, тож вводити дані можна як зі смартфона, так і з комп’ютера.

EasyFit

Разом з EasyFit надзвичайно легко відстежувати своє харчування та щоденні звички. Ви можете фіксувати інформацію про кожен прийом їжі, фізичні вправи, кількість випитої води, а також вносити дані про змінення маси тіла і його об'ємів. Все це формується в єдину статистику, яка відображається у вигляді яскравої анімації. Застосунок має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Fooducate Healthy Weight Loss & Calorie Counter

Цей застосунок було створено за участю медиків і професійних нутріціологів, тож вся інформація у ньому спирається на наукові дані. Тут ви знайдете велику базу продуктів з необхідною інформацією: співвідношення білків, жирів і вуглеводів, калорійність, глікемічний індекс, наявність хімічних домішок і т.д. Продукт можна знайти за списком або штрих-кодом, що сканується. У випадку, коли виявиться, що продукт не є корисним, застосунок надасть його здоровий замінник. Крім цього, ви можете вести щоденник харчування і занять спортом.

Food Diary

Food Diary допоможе стежити за раціоном і стати більш свідомим у харчуванні. Застосунок має зручний щоденник, куди можна заносити кожну спожиту страву і напій, прийом ліків і виконання фізичних вправ. Також Food Diary оснащено календарем, який дозволяє запланувати початок переходу на нову систему харчування чи дієту. Ще є можливість налаштувати сповіщення, які нагадуватимуть, що настав час поїсти, випити склянку води або прийняти необхідні ліки.

Використовуйте цифрові технології для дотримання здорового способу життя!