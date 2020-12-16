Выбираем надежного букмекера: советы профессионалов

Спортивные ставки - отличная возможность заработать реальные деньги на удачных прогнозах, сделав их обдуманно и проведя предварительную аналитику. Не все букмекеры одинаково надежны и прибыльны, поэтому необходимо сотрудничать с лучшей БК. Выбрать такую можно разными способами, но лучше следовать советам, представленным специалистами портала ProSports.

Аспекты подбора

Чтобы букмекерская контора была надежной и ставки в ней принесли прибыль в случае успеха, специалисты советуют ориентироваться на ряд критериев:

Лицензия. Если она есть у букмекера, это защищает клиента от обмана и задержек по выплатам. Спорные ситуации можно будет решить по закону, обратившись в суд, желательно выбирать фирмы с российской лицензией. Параметры линии. Ширина и глубина проработки - главные нюансы, требующие учета. Чем больше видов спорта и событий, на которые можно поставить, тем интереснее будут ставки в конторе. Хорошо, если фирма предлагает не только топовые события, но и матчи второстепенной важности - это расширяет возможности беттора. Отзывы клиентов. Хорошая репутация букмекера означает, что он не обманывает своих пользователей и дает возможности для честного сотрудничества. При этом положительные комментарии не всегда честны и надо уметь отличать заказные мнения от реальных. БК Париматч обладает хорошей репутацией, что можно проследить по отзывам о ней. Набор промо-предложений. Акции и бонусы - неотъемлемая часть букмекерских контор, которая особенно ценится бетторами. Ассортимент и щедрость акций имеют значение, но необходимо оценить реальность бонусов, которая скрыта в условиях букмекера. Качество сайта. Если сайтом комфортно пользоваться, это дает плюс к удовольствию игроков и их эмоциям. Поэтому отдельно стоит оценить цветовую схему, структуру сайта, а также логичность расположения разделов.

Это лишь основные показатели, на которые стоит обратить внимание, выбирая достойную букмекерскую контору. Дополнительно нужно учитывать работу техподдержки, уровень коэффициентов, прозрачность правил конторы, то есть подходить к выбору комплексно.

Обращайтесь к профессионалам

Существуют десятки букмекерских контор, и это количество включает в себя только легальные заведения с лицензиями, такие как букмекерская контора Пари Матч. Оффшорных сайтов, то есть букмекеров с международными лицензиями, куда больше, и среди них множество мошенников, замаскированных под честные компании.

Выбирая БК самостоятельно, есть большой риск ошибки, которая приведет к регистрации у сомнительного букмекера. Поэтому стоит учитывать профессиональное мнение, ведь оно основано на значительном опыте работы с разнообразными брендами.

На сайте ProSports.ru вы найдете не только рейтинги букмекерских контор и обзоры лучших сервисов, но и отзывы клиентов, стратегии ставок и многое другое. Не стоит надеяться на свои знания, лучше довериться профессионалам, которые точно знают, какие букмекеры надежны и достойны внимания, принося своим пользователям прибыль.

Источник: Prosports