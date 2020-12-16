Приховані таланти відомих спортсменів

Світове визнання гра в покер отримала вже давно. Багато спортивних знаменитостей легко побачити за гральним столом. Деякі просто шукають розваги, але й чимало тих, хто серйозно підходить до гри. Вони поважають покер та здійснюють юнацькі мрії про професійну гру, але вже без страху збанкрутувати. Звична атмосфера азарту, максимальна напруга, бажання залишитися після закінчення спортивної кар'єри під об'єктивами камер і насолоджуватися увагою шанувальників рухає зірками спору. Мотивів можна знайти багато, краще розглянемо декілька прикладів зірок – любителів покеру.

Метью Стівенс (снукер)

Двічі увійшовши в фінал чемпіонату світу по снукеру Стівенс, безумовно, найкращий з усіх снукеристів гравець в покер. Професійно зайнявся азартною грою Метью у 2002 році. Вже через два роки він отримав сенсаційну перемогу в самому принциповому турнірі Великобританії. Виграш "Pacific Poker Open" зробив спортсмена багатшим на пів мільйона американських доларів.

Довідка: цікаво, що у фіналі його суперником був відомий Євген Кафельников, який є безумовною зіркою тенісного корту.

Кріштіану Роналду (футбол)

Видатний футбольний геній перемагає суперників не лише на футбольному полі. В недавньому інтерв'ю Кріштіану зізнався, що любить покер та частенько проводить багато часу за онлайн турнірами в відомих покер румах типу ggpokerok та інших. Про свої успіхи португалець не розповідає, але ж недарма компанія PokerStars зробила його своїм рекламним героєм.

Важливо: Роналду каже, що покер надихає його не менше ніж футбол. Після закінчення спортивної кар'єри Кріштіану збирається перейти до професійної гри, де беззаперечно доб'ється висот.

Майкл Фелпс (плавання)

Найуспішніший у світі плавець та володар 23 золотих олімпійських медалей дуже пристрасний гравець в покер. Нещодавно Фелпс виграв за гральним столом у Лас-Вегасі 100 тисяч доларів. Спортсмен також полюбляє грати в онлайні та мріє взяти участь у чемпіонаті World Series of Poker. В інтерв'ю Майкл постійно відмічає, що мріє грати за столом професійно.

Андрій Шевченко (футбол)

У Східній Європі одним с амбасадорі карткової гри став відомий український футболіст. Шева познайомився с грою в покер під час міланського етапу своєї кар'єри. Вже близько десяти років Андрій грає в онлайні та на відомих офлайн-чемпіонатах. Значних висот за гральним столом футболіст не досяг, але хобі не покидає.

"Team SportStars" - група спортсмені-гравців

Їх основна задача популяризувати відомий покер-рум. Учасники групи спілкуються з фанатами в соціальних мережах, а також беруть участь у громадських та благодійних заходах. У складі цієї команди грали:

Маркус Хельнер (шведський лижник);

Фатіма Морейра де Мело (голландська хокеїстка);

Олександр Бухаров (російський футболіст).

Довідка: після закінчення професійної кар'єри тенісиста Євген Кафельніков настільки загорівся картами, що навіть пройшов спеціалізоване навчання усім тонкощам гри. Недосяжних висот він поки що не продемонстрував публіці. Там не менше, виграв у Дейва Колклофа, одного з найсильніших європейських покеристів.

Багато в покері й колишніх спортсменів. Наприклад, Дойл Брансон, відомий гравець за картковим столом, раніше був професійним баскетболістом, але лишив свою кар'єру чи то через травму, чи то через сильну тягу до гри.

За матеріалами: Poker-experts