Прямуй за Jaguar з Favbet та Потапом

Триває акція від компанії Favbet “Прямуй за мрією”, де кожен охочий може позмагатися за автомобіль Jaguar.

Рутина — головний ворог людства. Вона примушує тебе робити так, як треба, а не так, як бажаєш. Коли навіть матчі Ліги чемпіонів не в радість.

Тому Favbet оголосив війну рутині, осінній мряці та пропонує виграти круту тачку. Про яку мріяв, на якій ганяв у Need for speed та від якої шаленів у “Форсаж”.

Провідником історії став Потап, як символ свободи, креативу та вибухової енергії. Долучайся до Favbet, наповнюй життя емоціями і прямуй за мрією!

Щотижня Favbet розігрує подарунки за ставки на Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Одна ставка — один заліковий бал для потрапляння в Гранд-Фінал з розіграшем Jaguar у Києві, де ніхто не залишиться без подарунків.

Ставка від 100 гривень на будь-яку подію і ти у погоні за тачкою.

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