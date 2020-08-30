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Сайт Миратон: лучшее решение для вашего стиля и комфорта

Сьогодні 16:22 161 0
Сайт Миратон: лучшее решение для вашего стиля и комфорта
Сайт Миратон: обувь, кроссовки

Miraton – это интернет-магазин с большим ассортиментом обуви и аксессуаров на все случаи жизни - для всех возрастов, вкусов и потребностей. На сайте Миратон вы найдете высококачественную обувь от ведущих мировых брендов. Обувь, которая давно стала, не только иконой стиля, а, и своего рода, культом для всех любителей качественной обуви. Ведь если раньше встречали по одежке, то сейчас - по обуви. Новая коллекция SS'2020 Miraton весна-лето этого года представлена широким выбором классической обуви - туфли, оскфорды, босоножки; спортивной - кроссовки, кеды; повседневной - мокасины, слипоны; и пляжной обуви - тапки и шлепанцы.

Бренды в Миратоне

Популярные бренды в магазине Миратон:

- Легендарные - Adidas и Nike;
- Культовые - Converse и Saucony;
- Изысканные - LIU JO и Giampaolo Viozzi.

Перечисленное выше - всего лишь лишь небольшая часть производителей представленных в магазине. Особое внимание стоит обратить на размерную сетку, которая, без сомнения удовлетворит все запросы покупателей. Магазин Миратон предлагает скидки на всю брендовую обувь до 65%. Персонал магазина всегда поможет подобрать нужную модель, размер, цвет. Хотите 46-й размер? Без проблем. Хотите что-то яркое? Вы получите что-то яркое и приметное. Хотите белые кроссовки? Пожалуйста. 

К достоинствам магазина стоит отнести удобное меню сайта, где благодаря заданным фильтрам, вы сможете быстро найти интересующий вас товар, сайт хорошо адаптирован под смартфоны и планшеты, очень легкий и быстро грузится, что немаловажно для постоянных клиентов. Если боитесь ошибиться с размером - закажите несколько размеров, примерьте и выберите именно тот, в котором вам наиболее комфортно.

Сайт Миратон: кроссовки, обувь, аксессуары

Аксессуары

Сайт Миратон - это не только обувь, но и большой выбор аксессуаров – клатчи, сумки, визитницы, кошельки, шляпы, кепки и т.д… Обязательно потратьте время на выбор аксессуаров, чтобы выглядеть стильно и модно. Подберите сумочку под цвет босоножек, выберите стильный клатч под вечернее платье для званого ужина или свадьбы подруги, подберите себе кошелек под размер вашего дохода, примерьте шляпу, которая подчеркнет ваш статус.

Аутлет

Аутлет - это раздел, в который необходимо заглянуть в первую очередь. Поверьте, он вас порадует. Раздел разбит на две части - женский аутлет и мужской. Выбирайте подходящий вам подраздел и вы найдете самые вкусные и горячие, очень горячие скидки на модели обуви практически всех представленных в магазине брендов. 

Преимущества покупок в Миратон

Покупая обувь и аксессуары в интернет-магазине Miraton, вы в первую очередь экономите собственное время и нервы, ведь на сайте вы можете быстро отфильтровать именно то, что вам необходимо. Заказ оформляется очень быстро, множество вариантов оплаты дает вам выбор наиболее удобного для вас варианта, кроме стандартных оплат наличными и кредитной картой, доступна оплата частями от Приватбанк. Если вы опасаетесь, что вам не подойдет размер, закажите до 3-х разных размеров выбранной вами модели обуви. Не подошло? Оформите возврат в течение 14 календарных дней со дня покупки.

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