Казино и игровые автоматы на vlslotzs.info

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Термины для игры в слоты

Бонусы – это функции, которые вы найдете во время игры на некоторых машинах, и их можно активировать одним символом, если он появляется в выигрышной комбинации. Бонусная игра может отличаться от машины к машине. Существуют специальные раунды, которые предлагают дополнительные сессии бесплатных вращений, и такие бесплатные вращения имеют другие варианты выигрыша, чем в основной игре. Наряду с бонусными играми, игрок сможет увидеть несколько вариантов предмета, который он найдет на экране, и между которым он сможет выбирать. Как только определится с одним из показанных ему предметов, получит ряд кредитов, которые будут немедленно добавлены в аккаунт. Есть также несколько бонусов, которые используют механику, такую как вращение колеса фортуны. Они работают вместе с бонусом, показывающим, сколько вы выиграли.

Свеча – это свет сверху игрового автомата. Он будет светиться, чтобы оператор знал, что необходима такая услуга, как выплата, или, что существует проблема с игровым автоматом. Плеер может вручную включить свет с помощью кнопки "Справка" или "Сервис".

Карусель – представляет собой набор машин для игры в овальной или круглой формации.

CoinHopper или корзина для монет – контейнер, в котором появятся монеты, готовые к изъятию.

CreditMeter – счетчик кредитов на светодиодном дисплее покажет, сколько кредитов или денег осталось потратить в игре. На компьютере счетчик кредитов может отображаться на смоделированном дисплее или совершенно другим шрифтом.

Drop Box, Drop Bucket или тайник – это контейнер у основания машины, и дополнительные монеты вылетят в него, если корзина заполнена.

EGM – сокращение от Electronic Gaming Machine.

Вы можете поиграть и в Вулкан казино в Resident от Vulkanum с бесплатными вращениями. Free Spin – термин, используемый для вращений, которые не включают в себя плату. Существуют разные способы получения бесплатных вращений, и у каждого игрового автомата есть свой метод. Есть игры, которые имеют ряд специальных символов, которые помогут пользователям получить бесплатные вращения. Чаще всего они предлагают бонусный символ, но дикий символ и любой другой персонаж могут быть разработаны, чтобы предложить этот бонус. Количество бесплатных вращений варьируется в зависимости от машины.

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