Вадим Гутцайт може стати міністром спорту: що відомо про кандидата

Джерело - Чемпіон.

Після кадрової перестановки в Кабміні новим міністром молоді та спорту може стати Вадим Гутцайт. Тобто міністерство культури, молоді і спорту розділять на окремі відомства, як це було до 2019 року.

Прізвище Гутцайта назвав на зустрічі фракції Слуга народу Володимир Зеленський. І його будуть виносити на розгляд парламенту.

48-річний Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на шаблях, президент федерації фехтування України. Отримав золото в командному заліку в Барселоні в 1992 році. Тренував українську збірну з фехтування. У 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом завоювала золото на Олімпіаді в Пекіні.

З 2018 року - очолює Департамент молоді та спорту Київської міської адміністрації.

Кандидат в народні депутати від Слуги народу - № 81 в списку. Але на вибори до Верховної Ради в 2019 році йти відмовився, пояснивши це тим, що вважає за краще працювати з виконавчою, а не законодавчою владою. Тоді він заявив, що, якщо президенту знадобиться фахівець, який може вивести спорт України на міжнародний рівень, то він готовий прийняти виклик.