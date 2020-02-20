Міністр спорту: Завдяки Битві екстрасенсів було розслідувано багато кримінальних справ

Колишній голова правління телеканалу СТБ, а нині міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що проект Битва екстрасенсів, який виходив під його керівництвом зокрема, є продуктом, який дозволяє комерційному мовнику "збільшити свої доходи".

Про це він розповів в інтерв’ю Громадському.

Битва екстрасенсів - це продукт, який приваблював досить велику аудиторію. Можна по-різному оцінювати "шлак/не шлак", але завдяки Битві екстрасенсів було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниці", – сказав він.

На запитання, чи пан міністр справді вірить в екстрасенсорику, той відповів: "Я взагалі слабо віруюча людина, але це випадки, які фактично були. Я взагалі вважаю, що це неправильно порівнювати: людина складніша, ніж один продукт", - додав Бородянський.



