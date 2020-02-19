Джерело - Чемпіон.

Сайт спортивної організації - це фактично єдина платформа, на якій уболівальник може знайти всю потрібну йому інформацію - від останніх подій, результатів матчів і змагань до найголовнішого - купівлі квитків. Навіть не дивлячись на те, що з кожним роком усі організації (слідом за своєю цільовою аудиторією) йдуть на простори соціальних мереж і кидають всі сили на розвиток саме в цій сфері, сайти все ж залишаються на провідних позиціях - як офіційне джерело інформації і як платформа , на якій можна зібрати і фото, і відео, і анонси, і результати, об'єднавши це все якісною журналістикою і добротним дизайном.

Виходячи з усього перерахованого вище, ми вирішили проаналізувати сайти всіх спортивних організацій і команд в Україні для того, щоб виділити з них десятку найкращих для користувача. Платформи оцінювалися за такими критеріями:

Зручність інтерфейсу;

- Дизайн;

- Легкість в пошуку будь-якої інформації;

- Можливість купити квиток не виходячи з сайту;

- Зручність мобільної версії;

- Якість матеріалів;

- Кількість новин;

Шахтар Донецьк

Гідне місце в топі посів клубний сайт футбольної команди Шахтар з Донецька. Головна сторінка зустрічає найголовнішими новинами клубу: результати матчів, анонси та цікаві інтерв'ю. Далі новини менш важливі, але не менш цікаві. Що відразу хочеться відзначити, так це дизайн сайту - темні, спокійні тони, зроблені в одному стилі фотографії на новини (окремий респект клубним фотографам), лаконічні заголовки і зручне сортування за датою.

Відзначимо, що знайти будь-яку інформацію на сайті Шахтаря не складе великих труднощів - від розкладу клубу, хайлайтів матчів, покупки квитків і абонементів до історії і філософії клубу.

Єдине, що погано позначені переходи на соціальні мережі - замість стандартних іконок мереж на сайті позначено кількість підписників Шахтаря на тій чи іншій платформі (знайти можна, але складно).

Перейти на сайт: https://shakhtar.com/

Федерація волейболу України

Досить хороший і функціональний сайт у Федерації волейболу. Він простий в наповненні і дизайні, однак від цього не втрачає своєї інформативності та доступності. В одному місці зібрані новини про всі волейбольні збірні і їх результати, новини про національну першість України, там же є всі турнірні таблиці та анонси найближчих матчів, а на найвиднішому місці зручний пошук по сайту, що значно полегшує будь-який пошук потрібної інформації.

Трохи кульгає на сайті верстка самих новин, однак від цього матеріали не стають гірші в плані журналістики, а навіть навпаки. У волейболістів досить мінімалістичний графіка, скромний набір новин. Однак, це полегшує і пошук по сайту, і час, витрачений на читання однієї сторінки.

Сайт зовсім не перевантажений, від чого зменшується швидкість завантаження сторінок і не відштовхує користувача. Теж саме стосується і кількості реклами - через те, що сайт не рясніє яскравими рекламними банерами і вона не вискакує на кожному кроці, користувачеві раз по раз хочеться заходити на платформу в пошуку потрібної інформації.

Перейти на сайт: http://www.fvu.in.ua/

Українська хокейна ліга

Не можна не виділити сайт Української хокейної ліги, який за останній рік став фактично єдиною платформою у вітчизняному хокеї, на якій зібрані всі новини - від національної першості, виступів всіх українських хокейних збірних, дитячих чемпіонатів і турнірів до новин світового хокею, чемпіонатів сусідніх держав і повне освітлення престижних європейських турнірів.

На сайті дуже зручна навігація - новини легко сортувати за темами (світовий або український хокей, дитячий або жіночий чемпіонат, збірні або національна першість). Дуже здорово, що сайт УХЛ, чи не єдиний з командних видів спорту, окремим блоком висвітлює і життя уболівальників, а також навколохокейні заходи.

На платформі відразу ж можна купити квитки на всі матчі чемпіонату, знайти розклад, фото і відео. Є зручний перехід на соціальні мережі, а також повна статистика турніру. Сайт трохи перевантажений графікою, проте фото якісні і відмінно виглядають в тілі сайту.





Дуже здорово, що в одному місці зібрані і новини, і топ-гравців, і топ-новин за останній час на сайті, а також вдало інтегровані профілі всіх команд і гравців чемпіонату.



Перейти на сайт: https://uhl.ua/

Олександр Усик

Єдиним в нашому топі сайтом, який висвітлює конкретного спортсмена по праву став сайт боксера Олександра Усика. З огляду на кількість статей в ЗМІ та згадок на різних спортивних платформах наявність офіційної платформи цілком логічне.

Тоді людині, що стежить за боями і кар'єрою Усика в цілому не потрібно перевертати гори інформації в пошуках заповітного "коли там наступний бій?".

На сайті підтягнута вся інформація про боксера: його соціальні мережі, записи боїв, фото і відео-матеріали, релізи про прес-конференції і найсвіжіші інтерв'ю. Сайт виконаний дуже якісно з точки зору дизайну - адаптація фотографій під стартову сторінку, графіка і окремий функціонал у кожному розділі.





Однак, попри все перераховане вище, здебільшого цей сайт створений більше як піар і імідж - платформа, а не інформаційний ресурс. Але свого сенсу і значимості для фанатів це не має, адже найголовніше - вчасно знайти потрібну інформацію і бути в курсі всіх останніх новин.

Перейти на сайт: http://a-usyk.com/

Українська асоціація футболу

Ще одні футболісти в нашому топі - це Футбольна Асоціація України. По суті, це ресурс, на якому висвітлюються новини всіх футбольних збірних, анонсуються їх виступи, публікується найсвіжіша інформація про гравців та футбольних менеджерів.

З огляду на те, що футбол в нашій країні досі є одним з найпопулярніших видів спорту, вболівальникам дуже необхідна платформа, на якій вони зможуть прочитати всі новини одним махом.



Дуже класно, що на сайті Асоціації повністю висвітлюють виступи гравців в інших європейських лігах, рахуються дні до Євро і регулярно викладаються свіжі і цікаві інтерв'ю. Єдине, що відразу впадає в очі - це колірний дисонанс в верстці самого сайту. Не завжди збігаються фото на новинах з фоном самого сайту, що дуже ріже око і викликає бажання скоріше перейти на наступну сторінку, але від цього, звичайно, не страждає журналістика і якість подачі новин.

Відмінно на сайт інтегровані турнірні таблиці та рейтинги збірних.



Варто відзначити, що в топ спортивних сайтів не потрапив сайт Української футбольної Прем'єр-Ліги, який в порівнянні з сайтом Асоціації відверто не дотягує до такого ж рівня.

Перейти на сайт: https://ffu.ua/

WWFC

Неможливо обійти стороною сайт WWFC, який хоч і не відрізняється витонченим дизайном, графікою або технічними нововведеннями, однак він інформативний, досить функціональний і легкий у використанні.

По суті, це все, що потрібно користувачеві. Інформація про бійців і наступних турнірах з їх участю, результати боїв і, звичайно ж, купівля квитків. Плюс там же зібрані всі фото і відео, а також підтягнутий фан-шоп прямо на платформі сайту, що істотно полегшує пошук шанувальникам цього виду спорту.

Єдиний мінус сайту WWFC - невелика кількість новин. При всьому різноманітті матеріалів, новини виходять украй рідко, що позначається і на відвідуваності ресурсів.

До того ж, окремо варто відзначити, що прямо на сайті можна дивитися онлайн-трансляції турнірів і всіх боїв, а також придбати платний доступ до ексклюзивних матеріалів WWFC.

Перейти на сайт: https://wwfc.ua/

Федерація баскетболу України

Також в топі варто окремо виділити сайт баскетбольної Федерації України. Сайт трохи перевантажений графікою і досить складним у функціоналі матч-центром. Однак зараз тільки сайт ФБУ висвітлює всі національні чемпіонати, а також виступи збірних на світових і європейських першостях. За що Федерації, звичайно ж, окремий респект.

Якщо говорити про наповнення сайту, то простому вболівальнику ФБУ дає вдосталь інформації - і фото, і відео, і квитки, і коментарі, і останні новини.

Однак, варто зазначити, що навігація на сайті досить незручна - важко відразу знайти певні матчі або серед стоси новин виділити потрібне.

Перейти на сайт: https://fbu.ua/

Професійна футбольна ліга

Досить зручний у використанні сайт Професиональної футбольної ліги. Він простий у дизайні, але при цьому дуже функціональний. Зручний інтерфейс, доступність всіх кнопок і новин, раціональне сортування матеріалів - все це тільки на руку Лізі і її вболівальникам.





У всіх новинах вдосталь інформації, є яскраві фото та якісна графіка. До того ж, є розділи найпопулярніших новин, підтягнуті турнірні таблиці та статистика найкращих гравців чемпіонату.

Звичайно, завжди є куди рости і оновлюватися потрібно в режимі реально часу. Тому сайту ПФЛ потрібен редизайн, проте не глобальний.

Перейти на сайт: http://pfl.ua/

Run Ukraine

Окремим пунктом варто відзначити сайт Run Ukraine, де в одному місці зібрані найближчі бігові заходи. Що, погодьтеся, дуже зручно. У сайту приємний для ока і зручний інтерфейс без зайвого навантаження і вискакує реклами.

Головна сторінка зустрічає іконками всіх найближчих марафонів в Україні. При кліці на потрібний марафон ви переходите на сторінку самого марафону. На цій платформі зібрані всі фото з цього марафону, відео, статті та інтерв'ю, а також інформація про майбутнє аналогічному забігу.

Зручно те, що там же можна відразу зареєструватися на марафон і оплатити участь, плюс отримати все необхідне для учасника забігу. На сайті немає нічого зайвого і все зроблено для зручності користувача.

Перейти на сайт: https://runukraine.org/

Гандобльний клуб Мотор

Ще один командний сайт в цьому топі - ресурс гандбольної команди МОТОР.

Сайт не навантажений і простий у використанні, дизайн нехитрий, але зроблений зі смаком. Інформацію про команду, розклад матчів на весь сезон, є зручний пошук по сайту.

Але, як і на сайті WWFC, тут занадто мало публікацій, що найімовірніше не дозволяє читачеві знайти всю необхідну йому інформацію.

Перейти на сайт: http://handball.motorsich.com/

Федерація боксу України і Асоціація футзалу України

Є куди рости сайтам Федерації боксу і Асоціації футзалу. Платформи по дизайну і стилю наповнення схожі на сайт WWFC, однак виконані ще скромніше і мінімалістичний.

Перейти на сайт: http://futsal.com.ua/

Найголовніше, що обидва ресурси дають своєму читачеві досить новин, але особливо не радують їх чудесами графіки та дизайну. У сайту Федерації боксу все класно і з наповненням, і з кількістю інформації, але трохи кульгає візуальна складова - не вистачає живих і яскравих фото прямо з рингу, емоцій спортсменів і потужної графіки.

Набагато солідніше виглядає сайт Асоціації футзалу - при хорошому функціоналі і ненавантаженому дизайні на ресурсі вдосталь новин, однак самі матеріали не завжди повні і досить інформативні.

Незважаючи на це, на сайті добре адаптовані турнірні таблиці. Однак, зовсім відсутній матч-центр і розклад найближчий ігр та турів чемпіонатів.

Перейти на сайт: https://www.fbu.org.ua/