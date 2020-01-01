Редакція Чемпіона вітає Вас з Новим Роком!

Нехай 2020 рік подарує вам безмежне щастя і добробут, здоров'я і успіх, любов і віру у свої сили.

Ми вдячні за те, що ви продовжуєте читати Чемпіон! За те, що ви підказуєте і допомагаєте розвиватися!

Вдячні за те, що вас стало значно більше! А це найкращий індикатор нашої роботи!

Наступний рік обов'язково принесе безліч спортивних подій і перемог. А ми обіцяємо, що новини про них з'являться на Champion.com.ua!

Миру і тепла у ваших родинах!

З Новим роком!