 З Новим Роком! | Навколо спорту | Champion.com.ua
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З Новим Роком!
Сьогодні 00:00 170
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00:00 Навколо спорту З Новим Роком! 170
31 Грудня 2019
23:45 Теніс Вінус Вільямс знялася з турніру в Брісбені 227
23:15 Футбол Президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо 697
22:45 Футбол Відомі американські футболістки зіграли весілля в Маямі 455
22:20 Футбол Анчелотті зустрінеться з керівництвом Евертона 145
21:45 Баскетбол Каррі - найкращий баскетболіст 10-річчя 151
21:23 Футбол Ювентус хоче продовжити контракт з Роналду 144
20:50 Футбол Легіонер Миколаєва провів найрезультативніший матч в Кубку України за 10 років 250
20:20 Футбол Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 773
19:50 Футбол Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиріччя за набраними очками 191
19:25 Футбол Бензема узгодив новий контракт з Реалом 249
18:50 Бокс Усик: Хочу миру в кожен дім, у кожне серце 509
18:35 Футбол Бенфіка купила Вайґля у дортмундської Боруссії 185
18:25 Футбол Де Пена потрапив у цікаву символічну збірну 523
17:50 Футбол Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 781
17:20 Футбол Вернидуб: Рівень чемпіонату Білорусі нічим не гірший за наш 503
16:50 Блог Циганков на Балі "пливе у 2020 рік" 850
16:20 Футбол Сабо: Шахтар може виграти Лігу Європи 512
15:43 Футбол Погба залишиться в Манчестер Юнайтед 265
15:22 Футбол Степаненко забив найкращий гол Шахтаря у 2019 році 448
14:55 Навколо спорту Влада Седан виставила пікантне фото, підсумовуючи рік 1395
14:43 Футбол Давайте любити нашу країну і наш футбол - Павелко 247
14:21 Теніс Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя 499
13:49 Баскетбол Дабл-дабл Леня та рекорд Михайлюка. Усі дії українців у матчах НБА 305
13:34 Футбол Шахтар зворушливим відео привітав усіх з прийдешніми святами 379

З Новим Роком!

Сьогодні 00:00 170 0
З Новим Роком!

Редакція Чемпіона вітає Вас з Новим Роком!

Нехай 2020 рік подарує вам безмежне щастя і добробут, здоров'я і успіх, любов і віру у свої сили.

Ми вдячні за те, що ви продовжуєте читати Чемпіон! За те, що ви підказуєте і допомагаєте розвиватися!

Вдячні за те, що вас стало значно більше! А це найкращий індикатор нашої роботи!

Наступний рік обов'язково принесе безліч спортивних подій і перемог. А ми обіцяємо, що новини про них з'являться на Champion.com.ua!

Миру і тепла у ваших родинах! 

З Новим роком!

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