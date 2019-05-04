Роналду став героєм коміксів

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду обожнює комікси і вирішив створити свій.

Португалець випустив першу книгу коміксів під назвою Striker Force 7, яка доступна до звантаження безкоштовно тільки 4 травня в рамках дня безкоштовних коміксів на сайті StrikerForce7.com.

За сюжетом, супергерой Роналду очолює команду суперагентів, які повинні врятувати планету, але спочатку він повинен навчити їх працювати в команді, тільки в цьому випадку робота буде успішною.

На своїй сторінці в Instagram Роналду опублікував відео з героями коміксів, серед яких є і він.