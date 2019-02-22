З ростом популярності азартних ігор росте попит на спортивні прогнози. Аналітиків, які займаються подібною діяльністю, називають каперами. Їхні послуги будуть корисні не тільки гравцям-початківцям. Нерідко професійні беттори також порівнюють свої думки щодо результатів подій з чужими, особливо, якщо хочуть зробити велику ставку. В результаті, в інтернеті з'являється багато різних сайтів, де пропонують подібну інформацію. Звичайно ж, не всім можна вірити. Давайте розберемося, яким спортивним прогнозам можна довіряти.

Де шукати прогнози?

Варіантів для пошуку спортивних прогнозів безліч, адже сьогодні вони мають попит. Їх можна поділити на безкоштовні і платні. Природно, перші гравців цікавлять більше.

1. Безкоштовні прогнози. Деякі капери на початку своєї кар'єри надають спортивні прогнози абсолютно безкоштовно. Шукайте їх на сторінках в соціальних мережах або підпишіться на кілька груп з прогнозами. Також, подібну інформацію розміщують спортивні ресурси, які спеціалізуються на беттінгу. Там Ви безкоштовно можете ознайомитися з ймовірними результатами. Ще один варіант - це дослідити прогнози самих букмекерів. Не кожна контора має таку пропозицію. Вам доведеться відвідати сайти різних легальних контор. До речі, букмекерська контора Леон пропонує великий список прогнозів. Розділ регулярно оновлюється. Там Ви знайдете список усіх популярних спортивних подій найближчим часом. 2. Платні прогнози. Гравцеві не складно знайти можливі результати подій за гроші. Професійні прогнозисти створюють власні блоги, де продають свій аналіз. Варто звернути увагу і на біржі, де активно реєструються аналітики. Якщо Ви готові заплатити гроші за можливі наслідки подій, тоді, в першу чергу, зверніть увагу на верифікатори. Там Ви зможете відразу переглянути рейтинг прогнозистів. Ще існують сайти-складчини. Беттори можуть скооперуватися і разом придбати прогноз у популярного капера.

Звичайно, знайти прогноз не складно, але тут виникає інше питання: "А чи можна їм довіряти?". У цьому також слід розібратися.

Кому можна довіряти?

В першу чергу зверніть увагу на верифікатори. Це сайти, де зареєстровано велику кількість прогнозистів. Кожен з них має свій рейтинг. Наприклад, користувач сайту розмістив прогноз, після закінчення матчу або події стало ясно, що капер зі своїм завданням впорався - передбачив правильно результати. В результаті - його рейтинг зростає. Відвідавши сайт, Ви відразу побачите прогнозистів з високою оцінкою. Це означає, що їм дійсно вдається аналізувати події. Можете їм довіряти.

Не забувайте, що аналітики з хорошим рейтингом, природно, не будуть розміщувати свою думку безкоштовно. За такі прогнози доведеться платити. Попри це, помиляється кожен, ніхто не дасть 100% ймовірності результату.

Також, якісний прогноз можна отримати на деяких незалежних спортивних ресурсах. Зверніть увагу на сайт https://legalbookmakers.com/. Він спеціалізується на спорті і беттінгу. Є окремий розділ з прогнозами. Тут Ви можете безкоштовно знайти деякі результати і порівняти їх з власним аналізом.

З блогами потрібно бути обережним. Їх на просторі інтернету величезна кількість. Сліпо довіряти кожному не варто. Спортивному аналітику не складно запустити свій сайт і брати гроші за результати. На жаль, часто новачки в цій сфері починають роботу з блогів, запитуючи за свої послуги мінімальну ціну. Не захоплюйтеся. Довіряючи подібним прогнозистам, Ви ризикуєте програти гроші на ставках.

Можна вірити блогам тільки відомих каперів з хорошою репутацією. Як правило, вони були зареєстровані на сайтах-верифікаторах, але вже пішли у вільне плавання, напрацювавши ім'я. Таким людям, в принципі, можна вірити і купувати прогнози.

У будь-якому випадку, пам'ятайте, що беттинг - це сфера азарту. Тут все непередбачувано! Іноді професійні гравці втрачали великі суми на ставках, а прогнозисти навіть з великим досвідом помилялися в аналізі. Ризик є завжди! Будьте до цього готові.

І остання порада - відповідально поставтеся до вибору букмекерської контори! Якщо Ви вирішили серйозно ставити на спорт і заробляти на цьому, тоді вибирайте тільки надійні компанії, які мають високі рейтинги. У таких конторах у Вас не буде проблем з виведенням виграшів.

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