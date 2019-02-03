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Клуб НХЛ подав до суду на легендарного репера через марихуану

Сьогодні 15:29 163 0
Клуб НХЛ подав до суду на легендарного репера через марихуану

Канадський хокейний клуб Торонто подав позов до суду проти відомого американського репера Снуп Догга.

Керівництво клубу вважає, що емблема компанії репера з виробництва марихуани занадто сильно нагадує їх власну, що може ввести людей в оману.

У клубі стверджують, що лист на логотипі компанії дуже схожий на лист, який ви бачите на емблемі Торонто. Крім цього, напис "Листя від Снупа", на їхню думку, викликає асоціацію з назвою команди, де також міститься слово "листя".

Джерело - Чемпіон.

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