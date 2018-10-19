Не футболістами єдиними: Білодід поділилася дивними музичними смаками

Українська дзюдоїстка, наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розповіла про свої музичні вподобання.

В ефірі YouTube-каналу Отдушивдушу українка розповіла:

"За все життя була на одному концерті. Це був Макс Корж. Та часу немає, збори, змагання. Якщо я в Києві, то між рестораном і концертом я оберу ресторан. Напевно, на Монатіка хотіла б сходити і на Время і Стєкло. Ну, Тіматі з Єгором Крідом теж класні", — сказала Білодід.