Монца: домашній стадіон Ferrari
Якщо продовжувати футбольні аналогії, то у Ferrari є свій домашній стадіон. І це Монца.
Autodromo Nazionale Monza відкрили у 1922 році, і сьогодні це один із найстаріших автодромів світу, на якому досі проводять перегони такого рівня. Майже всю історію чемпіонату саме тут проходить Гран-прі Італії, а саму трасу через її довгі прямі та шалені швидкості давно називають "Храмом швидкості".
Але під час Гран-прі Італії досить провести тут кілька хвилин, щоб зрозуміти: "храм" цей передусім червоний.
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Ferrari тут усюди: на футболках, кепках, прапорах, банерах, дитячих комбінезонах і татуюваннях. Величезні прапори з гарцюючим жеребцем накривають цілі сектори трибун, біля паддока годинами стоять люди в надії побачити пілотів, а кожна поява червоної машини викликає реакцію, яку складно переплутати з реакцією на будь-який інший болід.
Особливо добре це чути під час перегонів. Формула-1 загалом дуже гучний спорт, але навіть крізь звук моторів можна зрозуміти, коли перед трибуною проїжджає Ferrari. Шум стає іншим.
Формально тут змагаються одинадцять команд і двадцять два пілоти, але нейтральною територією цей автодром точно не є. Інші гонщики теж мають своїх уболівальників, але Монца дуже чітко дає зрозуміти, хто тут господар.
І в цьому видовищі є одна деталь, яка багато пояснює про Ferrari. Вона сприймається як один із символів Італії, хоча її головними спортивними героями десятиліттями переважно були зовсім не італійці. Міхаель Шумахер – німець. Кімі Райкконен – фін. Шарль Леклер – монегаск. Льюїс Гамільтон – британець. Національність людини за кермом не заважає десяткам тисяч італійців сприймати цю перемогу як свою.
Тому що tifosi підтримують не паспорт пілота. Вони підтримують машину, герб і команду.
Для спорту це доволі незвична конструкція. Найчастіше центральним героєм спортивної історії залишається людина: футболіст, тенісист, боксер, гонщик. Навіть у сучасній Формулі-1 величезна частина фанатів приходить саме за пілотами й може переходити разом із ними від однієї команди до іншої. У Ferrari ж головним героєм певною мірою стала сама інституція.
Пілоти змінюються, керівники команд звільняються, дизайн болідів щороку стає іншим, змінюються правила Формули-1, конкуренти й покоління людей на трибунах. Незмінними залишаються червоний колір, Маранелло, слово Scuderia – і сама ідея Ferrari.
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Ferrari давно продає значно більше, ніж автомобілі. Навколо бренду існує ціла економіка причетності: мерч, спонсорство, колекційні речі, колаборації, музеї й десятки інших способів хоча б ненадовго опинитися всередині світу Ferrari. Не обов’язково мати кількасот тисяч євро на машину, щоб купити кепку з жеребцем, прийти в червоному на Монцу й відчути, що це трохи й твоя команда.