СПЕЦПРОЄКТ 13 жовтня 2026

"В Італії дві релігії: католицька церква і Ferrari", – каже популярний мем. І це не зовсім жарт, бо Ferrari тут справді нагадує другу релігію.

За кілька днів до Гран-прі Італії Мілан, розташований приблизно за 20 кілометрів від автодрому Монца, який називають не інакше як "храмом швидкості", вже заповнений людьми в червоному. На них футболки й кепки з логотипом Ferrari. Це чоловіки й жінки, діти й літні люди, цілі сім’ї, яких за інших обставин у неділю можна було б зустріти й у церкві.

Фото: getty images

Але не на Гран-прі Італії. Цієї неділі їх можна зустріти на трасі, де масштаб стає зрозумілим остаточно. Якщо на інших Гран-прі камера проходить трибунами й перед очима миготять кольори різних команд, то в Монці цього майже немає. Монца – кольору Ferrari.

Тож як автомобільна команда перетворилася на культурний символ, її фанати – на окрему спільноту, а автодром неподалік Мілана – на місце їхнього щорічного паломництва?