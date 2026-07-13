СПЕЦПРОЄКТ 13 липня 2026

Чемпіонат світу добігає кінця, всі фанати вже встигли познайомитися з кожним учасником Мундіалю. Тож ми пропонуємо вам перевірити свою пам'ять та ерудицію за допомогою спеціального тесту.

Ви побачите емблеми відомих і не дуже відомих клубів, які делегували гравців до певних збірних на ЧС-2026. Від вас вимагатиметься назвати збірну, яка викликала гравців із зазначених клубів. Враховуються підсумкові заявки з 26 футболістів — щоправда, після травми конкретний гравець міг і випасти зі списку.

Пройдіть тест

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