ТЕСТ:
чи знаєте ви склади учасників ЧС-2026?

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СПЕЦПРОЄКТ
13 липня 2026
Чемпіонат світу добігає кінця, всі фанати вже встигли познайомитися з кожним учасником Мундіалю. Тож ми пропонуємо вам перевірити свою пам'ять та ерудицію за допомогою спеціального тесту.
Ви побачите емблеми відомих і не дуже відомих клубів, які делегували гравців до певних збірних на ЧС-2026. Від вас вимагатиметься назвати збірну, яка викликала гравців із зазначених клубів. Враховуються підсумкові заявки з 26 футболістів — щоправда, після травми конкретний гравець міг і випасти зі списку.

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