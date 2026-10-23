Бути фанатом "Полісся" – це підтримувати команду після перемог і поразок, знати її історію та впізнавати своїх на трибунах. Від самої появи в УПЛ житомирський клуб ставить перед собою найвищі завдання. Гучні трансфери, імениті гравці, боротьба за чемпіонство й навіть колишні зірки каналів "Футбол" у медіавідділі – "вовки" вміють привертати увагу не лише на полі.

А наскільки добре ви знаєте історію та сьогодення команди? "Чемпіон" спільно з офіційним спонсором ФК "Полісся" GGBET підготував спеціальний онлайн-тест у межах програми лояльності GG.FAN, яка дає вболівальникам можливість підкреслити свій фанатський статус та отримати клубні нагороди. Попереду десять запитань: тут і клубні легенди, і несподівані факти, і суперники, яким зустріч зі "зграєю" добряче запам’яталася.

Перевірте свої знання та дізнайтеся, чи готові ви стати своїм у житомирській "зграї"! Якщо сумніваєтеся у відповіді, вмикайте логіку – у деяких запитаннях вона стане в пригоді.