Чи візьмуть
вас #12-м у
"Динамо"

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СПЕЦПРОЄКТ 22 жовтня 2026

Бути фанатом "Динамо" – це знати більше, ніж рахунок останнього матчу. Це пам’ятати визначні перемоги, знати напам’ять легенд клубу та зберігати вірність команді роками. А наскільки добре ви знаєте історію "біло-синіх"? "Чемпіон" спільно з титульним спонсором клубу GGBET підготував спеціальний онлайн-тест у межах програми лояльності GG.FAN. Перевірте свої знання та дізнайтеся, чи готові ви стати 12-м номером "Динамо"!

Чи візьмуть вас 12-м номером у "Динамо"? ТЕСТ

21+

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