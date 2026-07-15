Олександр Шовковський:
київська "стіна" та легендарний рекорд
Голи Русола, Шевченка та інших проклали шлях до 1/8 фіналу. Плейоф для дебютанта турніру вже вважався хорошим показником, однак попереду Швейцарія – не гранд світового футболу, а отже, настрій лише на перемогу.
Гра видалась дуже важкою та рівною, з великою кількістю боротьби, фолів і старань від обох команд. Проте найбільше сяяли воротарі.
Основний та додатковий час завершився з рахунком 0:0 – попереду серія пенальті.
45 тисяч вболівальників на "Рейн Енергі Штадіон" розділились на два табори. Одні затамовують подих, інші свистять, створюючи тиск на гравців, що пробивають по воротах.
Олег Блохін через надмірне хвилювання пішов у підтрибунне приміщення і не дивився за жодним ударом… Пізніше він зізнається, що команда не тренувала пенальті, а гравці самі вирішували, хто битиме з 11-метрової точки – деякі, як-от Андрій Гусін, відмовлялися.
До м’яча першим підходить Андрій Шевченко і… не забиває. На цьому могло здатися, що шлях України на ЧС завершений, однак легендарний СаШо (Олександр Шовковський) думав інакше.
Першим серед швейцарців пробиває Марко Штреллер, низом, у лівий кут – Шовковський бере удар.
Легендарна "паненка" Артема Мілевського – ми попереду. 21-річний нападник після нахабно виконаного пенальті приклав пальця до рота, щоб заткнути вболівальників збірної Швейцарії, що стояли за воротами, де виконувались удари.
До м’яча йде Транквілло Барнетта. Тепер у швейцарців немає права на помилку. Барнетта бере довгий розбіг і… влучає в поперечку!
Після нього Сергій Ребров реалізовує свій удар. Рікардо Кабаньясу необхідно забивати, щоб залишати Швейцарію в грі, однак Шовковський знову розчаровує швейцарців. СаШо вгадав напрямок удару і впевнено потягнув цей м’яч.
Олег Гусєв йшов четвертим у притаманному собі спокої – підійшов, встановив м’яч і плюнув! Сильний удар у лівий нижній кут – Україна у чвертьфіналі чемпіонату світу!
Але головним героєм був воротар київського "Динамо", який став першим голкіпером на чемпіонатах світу, що не пропустив жодного голу в післяматчевій серії пенальті.
Після поєдинку про статистику говорили журналісти, вболівальники ж святкували історичну звитягу, скандуючи ім’я легенди, що з’явилась на наших очках.