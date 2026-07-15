Команда,

що створила історію:
5 гравців збірної України на ЧС-2006
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Спецпроєкт
15 липня 2026
26 червня 2006 року. "Рейн Енергі Штадіон" приймає історичний матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Швейцарії та України.
Історичний для обох команд. Швейцарці не заходили у чвертьфінал уже 52 роки, українці дебютували на мундіалі через 15 років після здобуття незалежності від СРСР.
Піт і сльози проливали "синьо-жовті", щоб потрапити на світову першість, і виходили на матч проти "червоних хрестів" із бойовим настроєм і неймовірною підтримкою за спиною. Кожну перемогу на шляху до цього поєдинку кували вже легендарні постаті для українського футболу, що стали невіддільною частиною нашої футбольної пам’яті.
спортивна лімітована газета "Наші гоооловні моменти"
Історіям і героям, яких ми згадаємо, присвячена спортивна лімітована газета "Наші гоооловні моменти" – друковане видання, що було створено до 20-річчя легендарного футбольного літа 2006 року Українською асоціацією футболу.
Головним редактором газети став футбольний оглядач "Чемпіона" Роман Синчук.
Також до роботи долучились відомі спортивні блогери та журналісти, серед яких Віктор Вацко, Вадим Скічко, Віталій Волочай, Роман Бебех, Ірина Козюпа, Михайло Співаковський, Вадим Шевякін, Сергій Лук’яненко, Артур Валерко, Володимир Звєров, Артем Дамницький, Дмитро Поворознюк.
Та футболісти збірної України зразка 2006 року: Андрій Шевченко, Андрій Русол, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Олег Шелаєв.
Історії найкультовіших голів, традицій та ритуалів гравців збірної можна прочитати в спортивній лімітованій газеті "Наші гоооловні моменти", яку можна придбати в магазинах "Сільпо", у фан-шопі УАФ, музейно-культурному центрі "Львіварня" та на MEGOGO BOOKS.
Всі кошти, виручені від продажу газети, будуть спрямовані на підтримку ампутаційного футболу в межах соціального проєкту УАФ "Ліга Дужих", який створює можливості для психологічної та фізичної реабілітації й повернення до активного життя через улюблений спорт мільйонів.

Олег Блохін:

тренер, що виконав обіцянку
Коли у 2003 році Олега Блохіна призначили головним тренером збірної України, скептиків було більше, ніж прихильників. Так, легенда "Динамо", найкращий гравець в історії радянського футболу, володар "Золотого м’яча" 1975 року – але як тренер? Непереконлива кандидатура. Грецькі "Олімпіакос", "ПАОК", "АЕК", "Іонікос" – досвід наче і є, але результати неоднозначні.
Блохіну, проте, було начхати на критиків, що сумнівались в його здібностях. Як згадується в газеті "Наші гоооловні моменти", вже на першій пресконференції новий тренер національної команди пообіцяв вивести збірну України на мундіаль з першого місця – і цю обіцянку він виконав.
"Я не сказав, що ми вийдемо в плейоф, я сказав, що ми вийдемо на чемпіонат світу з першого місця".
Шлях до Німеччини не був легким, однак напрочуд вдалим. Кваліфікаційна група з Туреччиною (бронзові призери ЧС-2002), Данією (чвертьфіналіст Євро-2004), Грецією (чемпіони Євро-2004), а також Албанією, Грузією та Казахстаном.
Кваліфікаційна група
Туреччина
данія
греція
албанія
грузія
казахстан
Попри зірковість суперників, збірна України першою серед усіх європейських збірних кваліфікувалась на світову першість в Німеччині, лише господарі забронювали собі місце на турнірі раніше.
Блохін вибудував структуру, в якій кожен "гвинтик" знав своє місце. Можливо, він і не був геніальним тактиком, однак точно міг підібрати правильні слова та налаштувати команду на кожен матч, що й відбивалось у бійцівському характері, який мала збірна України 20-річної давнини.
Олег Блохін зробив те, що потрібно було найбільше – згуртував колектив та із зіркових гравців створив зіркову команду. Через 15 років його успіх повторить ще один володар "Золотого м’яча" з України, вивівши національну команду до чвертьфіналу чемпіонату Європи, – звісно ж, ми говоримо про Андрія Шевченка.

Андрій Шевченко:

головна зірка, що грала на благо команди
Спробуйте уявити. Ви – найкращий гравець у найкращому клубі світу. Щойно виграли Серію А з "Міланом" і стали третім українцем, що завоював "Золотий м’яч". Вам 29 років, ви на піку ігрової форми та кар’єрних досягнень – справжній успіх, що надихає!
І ось – чемпіонат світу. На вашу гру дивиться увесь світ, на вас покладають надії 45 мільйонів українців, а кожен суперник готується індивідуально, щоб протистояти саме вам.
Більшого тиску, ніж той, що впав на плечі Андрію Шевченку, важко уявити, однак лідеру "Мілана" було не вперше. 6 голів Шевченка на відбірковому етапі подарували нам "путівку" на мундіаль. Найяскравішим же виступом головної зірки збірної став бенефіс на заповненому "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі, коли "синьо-жовті" розгромили Туреччину з рахунком 3:0.
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3:0
Шевченко оформив дубль, а пізніше Блохін зізнається, що це був його найкращий матч у тренерській кар’єрі.
"Для нашої команди було дуже важливо не схибити в Стамбулі, продемонструвавши впевнену гру. До зустрічі з Туреччиною хлопці підійшли дуже відповідально, адже результат матчу мав для нас важливе значення – ми боролися не тільки за першу сходинку в групі, але і за престиж. У тому поєдинку наша команда продемонструвала одну з найкращих своїх ігор у відбірковому циклі", – сказав Олег Блохін.
Залишалось засяяти на головному форумі 4-річчя.
На чемпіонаті світу лідер збірної України забив два голи – у матчі із Саудівською Аравією (4:0) та переможний гол Тунісу з пенальті (1:0).
За статистикою – скромно. Але статистика може брехати, коли йдеться про роль лідера.
Саме Андрій Шевченко тягнув на собі весь психологічний тягар збірної. Саме він допомагав справлятися з тиском молодими гравцями, а його присутність на полі змушувала захисників суперника забувати про інших гравців команди Блохіна, що й створювало можливість забивати іншим.
У газеті "Наші гоооловні моменти" згадуються різні прикмети – від стрижки "Шеви" до гри "виключно в жовтому комплекті форми", однак головною традицією збірної 2006 була шикарна атмосфера в роздягальні.
Шевченко на тому чемпіонаті – це не про кількість забитих м’ячів і відданих гольових передач. Нападник збірної України продемонстрував, що команда важливіша за будь-якого окремого виконавця.

Андрій Русол:

людина, яка вписала себе в історію одним ударом
19 червня 2006 року. Гамбург, "Фолькспаркштадіон". Збірна України після нищівної поразки від Іспанії (0:4) вийшла грати проти Саудівської Аравії – на папері аутсайдер, однак дуже непоступливий.
4 хвилина. Подача з кутового і… центральний захисник Андрій Русол вискакує з-за спин захисників і відправляє м’яч у ворота! Є перший гол в історії збірної України на чемпіонатах світу.
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Русол у тій збірній був уособленням ролі, яку часто недооцінюють: надійний, організований, незамінний на полі, однак не дуже помітний для звичайного вболівальника.
А той гол – перший в історії, не просто відкрив рахунок у матчі, – це взяття воріт скинуло тягар відповідальності з футболістів, за грою яких спостерігала вся Україна.
Після цього була неймовірна гармата Реброва, гол Шевченка та крапка від Максима Калиниченка. Кожен вписав себе в історію українського футболу, однак саме гол Русола означав для України найбільше.

Олександр Шовковський:

київська "стіна" та легендарний рекорд
Голи Русола, Шевченка та інших проклали шлях до 1/8 фіналу. Плейоф для дебютанта турніру вже вважався хорошим показником, однак попереду Швейцарія – не гранд світового футболу, а отже, настрій лише на перемогу.
Гра видалась дуже важкою та рівною, з великою кількістю боротьби, фолів і старань від обох команд. Проте найбільше сяяли воротарі.
Основний та додатковий час завершився з рахунком 0:0 – попереду серія пенальті.
45 тисяч вболівальників на "Рейн Енергі Штадіон" розділились на два табори. Одні затамовують подих, інші свистять, створюючи тиск на гравців, що пробивають по воротах.
Олег Блохін через надмірне хвилювання пішов у підтрибунне приміщення і не дивився за жодним ударом… Пізніше він зізнається, що команда не тренувала пенальті, а гравці самі вирішували, хто битиме з 11-метрової точки – деякі, як-от Андрій Гусін, відмовлялися.
До м’яча першим підходить Андрій Шевченко і… не забиває. На цьому могло здатися, що шлях України на ЧС завершений, однак легендарний СаШо (Олександр Шовковський) думав інакше.
Першим серед швейцарців пробиває Марко Штреллер, низом, у лівий кут – Шовковський бере удар.
Легендарна "паненка" Артема Мілевського – ми попереду. 21-річний нападник після нахабно виконаного пенальті приклав пальця до рота, щоб заткнути вболівальників збірної Швейцарії, що стояли за воротами, де виконувались удари.
До м’яча йде Транквілло Барнетта. Тепер у швейцарців немає права на помилку. Барнетта бере довгий розбіг і… влучає в поперечку!
Після нього Сергій Ребров реалізовує свій удар. Рікардо Кабаньясу необхідно забивати, щоб залишати Швейцарію в грі, однак Шовковський знову розчаровує швейцарців. СаШо вгадав напрямок удару і впевнено потягнув цей м’яч.
Олег Гусєв йшов четвертим у притаманному собі спокої – підійшов, встановив м’яч і плюнув! Сильний удар у лівий нижній кут – Україна у чвертьфіналі чемпіонату світу!
Але головним героєм був воротар київського "Динамо", який став першим голкіпером на чемпіонатах світу, що не пропустив жодного голу в післяматчевій серії пенальті.
Після поєдинку про статистику говорили журналісти, вболівальники ж святкували історичну звитягу, скандуючи ім’я легенди, що з’явилась на наших очках.

Українські вболівальники:

нація, яка нарешті заявила про себе
До 2006 року збірна України не відвідувала жодного великого турніру, "синьо-жовта" армія вболівальників просто не мала можливості підтримувати свою команду та поділяти радість світових та європейських першостей з іншими.
І ось 15 років зі здобуття незалежності й українські стяги та тризуби ширяться містами Німеччини, стадіони заповнюються синьо-жовтими кольорами через уболівальників з усіх куточків України.
Але ще важливішим було те, що відбувалося вдома.
2006 рік значно відрізнявся від того, що ми маємо зараз. Тоді не в кожного був смартфон чи телевізор для перегляду футболу, культура спортивних барів лише зароджувалась, однак це не заважало українцями дивитися за національною командою.
Україна, що 2 роки тому розділилась через Помаранчеву революцію, вже сьогодні була об’єднана футболом. Ця єдність не була штучною, люди самі гуртувались та вболівали за своїх героїв.
Після програшу Іспанії українці не відвернулись від своєї збірної, а лише гнали вперед, в очікуванні перших голів, перших перемог і вони прийшли, і прийшов вихід у плейоф. Гравці збірної України віддячили вболівальникам не лише результатом, а й самовіддачею та боротьбою на кожному клаптику поля.
Те покоління вболівальників зробило щось важливіше, ніж просто прийти на стадіон. Воно показало, що Україна вміє бути разом. Що футбол – це не просто гра, коли за нею стоїть цілий народ.

20 років потому

Сьогодні Україна живе в іншому часі й в іншому контексті, як і її футбол. Через 20 років виросло нове покоління, що грає за тріумфаторів Ліги чемпіонів, ми маємо багато талановитої молоді та сталих зірок місцевого рівня, однак досі без чемпіонату світу.
Уболівальники й досі згадують ту збірну 20-річної давнини та літо 2006 року. Від Блохіна і Баля до Шевченка та Русола, національна команда зуміла об’єднати Україну навколо себе.
Та збірна була не ідеальною – але вона була щирою та з бійцівським характером. І, може, саме в цьому і є найголовніше.
Великі футбольні історії пишуться не лише суперзірками. Вони пишуться великим колективом людей, чиї імена через двадцять років звучать рідше, але без яких та сторінка залишилась би порожньою.
PJSC Carlsberg Ukraine – один із найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв. ТМ "Львівське" є найбільшим пивним брендом у портфелі компанії. У 2025 році PJSC Carlsberg Ukraine підтримала Благодійну Організацію "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФУНДАЦІЯ УАФ»" на суму понад 3 млн гривень. Усі гроші фонд спрямував на підтримку проєкту "Ліга Дужих" – соціальної ініціативи, спрямованої на розвиток ампфутболу (футболу для людей з ампутаціями та вадами кінцівок). Проєкт об'єднує ветеранів та цивільних, які отримали травми, допомагаючи їм через адаптивний спорт.
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