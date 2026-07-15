26 червня 2006 року. "Рейн Енергі Штадіон" приймає історичний матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Швейцарії та України.

Історичний для обох команд. Швейцарці не заходили у чвертьфінал уже 52 роки, українці дебютували на мундіалі через 15 років після здобуття незалежності від СРСР.

Піт і сльози проливали "синьо-жовті", щоб потрапити на світову першість, і виходили на матч проти "червоних хрестів" із бойовим настроєм і неймовірною підтримкою за спиною. Кожну перемогу на шляху до цього поєдинку кували вже легендарні постаті для українського футболу, що стали невіддільною частиною нашої футбольної пам’яті.

спортивна лімітована газета "Наші гоооловні моменти" Історіям і героям, яких ми згадаємо, присвячена спортивна лімітована газета "Наші гоооловні моменти" – друковане видання, що було створено до 20-річчя легендарного футбольного літа 2006 року Українською асоціацією футболу. Головним редактором газети став футбольний оглядач "Чемпіона" Роман Синчук. Також до роботи долучились відомі спортивні блогери та журналісти, серед яких Віктор Вацко, Вадим Скічко, Віталій Волочай, Роман Бебех, Ірина Козюпа, Михайло Співаковський, Вадим Шевякін, Сергій Лук’яненко, Артур Валерко, Володимир Звєров, Артем Дамницький, Дмитро Поворознюк. Та футболісти збірної України зразка 2006 року: Андрій Шевченко, Андрій Русол, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Олег Шелаєв.

Всі кошти, виручені від продажу газети, будуть спрямовані на підтримку ампутаційного футболу в межах соціального проєкту УАФ "Ліга Дужих", який створює можливості для психологічної та фізичної реабілітації й повернення до активного життя через улюблений спорт мільйонів.