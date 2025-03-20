Спецпроєкт
20 березня 2025
16 березня 2025 року. 35-річний кіберспортсмен Данило "Dendi" Ішутін посів перше місце на турнірі з Warcraft III Reforged, що проводився між стримерами.
Здавалося б, у цій новині нічого такого немає. Але…
Хто такий Dendi
Він розпочав свою кар’єру в 16 років, при чому першу команду зібрав сам, написавши пост на кіберспортивному форумі.
Невдовзі Ішутіна забрали у Wolker Gaming, де Данило пробув 2 роки (з 2006 до 2008). Далі були Kingsurf.int (до 2009-го) та DTS Gaming (до 2010-го). В останній талановитий львів’янин досяг неабиякого успіху та у 20 років перейшов у Natus Vincere.
Dendi - легендарний український кіберспортсмен. І він став таким ще в далекому (як швидко плине час) 2011 році.
Тоді 21-річний юнак у складі NAVI тріумфував на першому The International - найпрестижнішому турнірі з Dota 2. Ба більше, "народжені перемагати" ще двічі грали у фіналах (у 2012 та 2013 роках), але здобути другий трофей не вдалося.
Це були найкращі роки для українського кіберспорту в Dota 2, і цей період асоціювався з Dendi. Він був обличчям України, його теперішнім, його надією. На жаль, втриматися на Олімпі у Данила не вийшло, проте він зумів зберегти головне - ціль.
Dendi будує майбутнє українського кіберспорту
"Для мене кіберспорт – це не просто гра, а стиль життя. Я завжди прагнув розвивати цю сферу, робити її цікавішою та доступнішою для фанатів. Важливо не просто грати, а залишати після себе щось більше – нові можливості, які будуть корисними для всієї кіберспортивної спільноти", – говорив Dendi.
Данило Ішутін не пішов з кіберспорту, коли у 2018 році покинув Natus Vincere. Українець кілька років поблукав командами і вирішив повернутися в початок. Як і 13 років тому, Dendi заснував власну команду - B8 Esports.
Тож у серпні 2021 року B8 створили команду з Counter-Strike. Далі на колектив чекав довгий шлях. І ось настав 2024-й, організація Данила Ішутіна закріпилася в топ-30 світового рейтингу і тримається там вже понад пів року. Це викликає захоплення, адже середній вік гравців - 20 років:
Артем Капран "kensizor"
Україна
19 років
Олексій Ярмощук "alex666"
Україна
23 роки
Данило Валітов "headtr1ck"
Україна
20 років
Дмитро Цвір "esenthial"
Україна
19 років
Андрій Кухарський "npl"
Україна
19 років
Усі вони - майбутнє української кіберспортивної сцени, і Dendi підтримує та розвиває ці таланти. Окрім цього він активно працює над проєктами, які сприятимуть популяризації кіберспорту.
Останнім кроком у цьому напрямку стало партнерство з БК betking, компанією, яка поділяє його прагнення розвивати кіберспортивну екосистему.
"Співпраця для мене – це не просто угода, а можливість зробити щось значуще. Коли партнери розділяють твої цінності, ти знаєш, що разом можна досягти більшого", – прокоментував цю співпрацю Dendi.
У БК betking також поділилися своїм баченням партнерства:
"Dendi – це не просто гравець, це символ кіберспорту, який надихнув мільйони фанатів. Для нас ця співпраця – більше, ніж партнерство. Це можливість разом з легендою створювати нові можливості для кіберспортивної спільноти та розвивати індустрію. Ми впевнені, що попереду багато яскравих подій і незабутніх моментів для всіх фанатів гри", – сказали в компанії.
Завдяки підтримці БК betking в Ішутіна та B8 Esports з'являється можливість вийти на якісно новий рівень. Додаткове фінансування дозволить команді частіше проводити тренувальні буткемпи, залучати сильних гравців та збільшити бюджет на участь у міжнародних турнірах. Також це означає, що попереду на глядачів чекає ще більше інтерактивів, контенту і можливостей для взаємодії з командою та її легендарним лідером.
Залишити слід в історії
Історія Данила "Dendi" Ішутіна розпочалася з гучних перемог та неймовірних досягнень, про які українські вболівальники продовжують згадувати і сьогодні. Ім’я Данила вже тоді було записане золотими літерами до історії українського кіберспорту.
Але куди важливіше те, що він робить зараз. Його B8 Esports вже сьогодні є другою командою України. Саме в B8 по справжньому засяяв Артем "r1nkle" Мороз - один з найперспективніших українських снайперів.
Розвивати професійну кіберспортивну сцену, виховувати молоде покоління гравців, популяризувати цей вид спорту в Україні - це потрібно відзначати. Dendi - людина, що стала обличчям кіберспорту 2010-х років, прямо зараз будує його майбутнє. І це викликає захоплення.
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Якщо вам менше 21 року, будь ласка, залиште цей сайт.Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - відкрите гіперпосилання) на "Чемпіон" не нижче другого абзацу.
Матеріали з плашкою PROMOTED та прес-релізи є рекламними та публікуються на правах реклами.
Редакція може не поділяти погляди, які в них промотуються. Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.
Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах.
Згідно з українським законодавством відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.