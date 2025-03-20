Хто такий Dendi

Він розпочав свою кар’єру в 16 років, при чому першу команду зібрав сам, написавши пост на кіберспортивному форумі.

Невдовзі Ішутіна забрали у Wolker Gaming, де Данило пробув 2 роки (з 2006 до 2008). Далі були Kingsurf.int (до 2009-го) та DTS Gaming (до 2010-го). В останній талановитий львів’янин досяг неабиякого успіху та у 20 років перейшов у Natus Vincere.

Dendi - легендарний український кіберспортсмен. І він став таким ще в далекому (як швидко плине час) 2011 році.

Тоді 21-річний юнак у складі NAVI тріумфував на першому The International - найпрестижнішому турнірі з Dota 2. Ба більше, "народжені перемагати" ще двічі грали у фіналах (у 2012 та 2013 роках), але здобути другий трофей не вдалося.

Це були найкращі роки для українського кіберспорту в Dota 2, і цей період асоціювався з Dendi. Він був обличчям України, його теперішнім, його надією. На жаль, втриматися на Олімпі у Данила не вийшло, проте він зумів зберегти головне - ціль.