Спецпроєкт
08 квітня 2025
Власник групи компаній "ОНК" Віктор Мілевський рік тому заснував промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion. Результати її роботи вражають – вже 1 травня Сергій Радченко проведе бій за звання чемпіона світу WBC у бріджервейт (до 101,6 кг). Вперше в історії українського професійного боксу чемпіонский мегафайт відбудеться в Африці. Суперником Радченко стане чинний чемпіон 32-річний південноафриканець Кевін Лерена. Мегафайт відбудеться в столиці ПАР Преторії.
"Коли рік тому я казав, що в 2025 році наш боксер буде битися за чемпіонський титул WBC, мені ніхто не вірив – розповідає Віктор Мілевський.
– Але в підсумку мої слова не розійшлися зі справою. У нас вже підписаний контракт на бій, а Сергій в тренувальному таборі ретельно готується до найважливішого поєдинка в своїй професійній боксерський кар’єрі. Радченко доведеться здати важкий екзамен.
Лерена провів на ринзі 33 боя, переміг в 30. В 2022 році в Лондоні Кевін бився з британцем Даніелем Дюбуа і двічі відправив його в нокдаун вже в першому раунді. В 2015 році в Данії Лерена переміг Ігоря Пилипенка. В 2018 році в Південній Африці Дмитра Кучера, а в Азербайджані – Романа Головащенко. Сергій стане четвертим українцем серед суперників Кевіна і спробує перервати цю негативну для нас традицію поразок.
Радченко має для цього необхідний досвід, недарма він свого часу працював спарринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика".
– Але в підсумку мої слова не розійшлися зі справою. У нас вже підписаний контракт на бій, а Сергій в тренувальному таборі ретельно готується до найважливішого поєдинка в своїй професійній боксерський кар’єрі. Радченко доведеться здати важкий екзамен.
Лерена провів на ринзі 33 боя, переміг в 30. В 2022 році в Лондоні Кевін бився з британцем Даніелем Дюбуа і двічі відправив його в нокдаун вже в першому раунді. В 2015 році в Данії Лерена переміг Ігоря Пилипенка. В 2018 році в Південній Африці Дмитра Кучера, а в Азербайджані – Романа Головащенко. Сергій стане четвертим українцем серед суперників Кевіна і спробує перервати цю негативну для нас традицію поразок.
Радченко має для цього необхідний досвід, недарма він свого часу працював спарринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика".
Розвивається кар’єра й у інших боксерів Global Ukrainian Promotion. 23-річний Ярослав Михайлушко в 2024 році став чемпіоном світу WBC Youth, в його послужному списку 10 перемог в 10 боях, причому в 9 поединках він переміг нокаутом. 24-річний Макс Молодан має в своєму активі 7 перемог в 7 боях.
Паралельно Віктор Мілевський допомогає дитячим командам з футболу, хокею та боксу із рідної Одещини. Власник групи компаній "ОНК" вірить в щасливе майбутнє українського спорту і в сталий розвиток української економіки.
"Адже це взаємопов’язані речі, – пояснює Віктор.
– У США та Великій Британії ринок професійного боксу ґрунтується на сплатопроможних фанах, які за чималі кошти купують платні телетрансляції поєдинків та квитки на події.
В нашій країні поки інша ситуація. Але я дійсно вірю, що Україна має всі можливості бути в топі світових країн не тільки по спортивних досягненням, але й по економіці, безпеці та добробуту українців".
– У США та Великій Британії ринок професійного боксу ґрунтується на сплатопроможних фанах, які за чималі кошти купують платні телетрансляції поєдинків та квитки на події.
В нашій країні поки інша ситуація. Але я дійсно вірю, що Україна має всі можливості бути в топі світових країн не тільки по спортивних досягненням, але й по економіці, безпеці та добробуту українців".
"Уявіть майбутнє, в якому Україна – світовий лідер у видобутку та переробці рідкоземельних металів, – продовжує фіналізувати свою картину світу через 10 років Віктор Мілевський.
– Літій, нікель, кобальт – ключові ресурси для електромобілів, акумуляторів та високих технологій – видобуваються та переробляються на ультрасучасних українських заводах. Водневі технології та літій-іонні батареї підкорюють світ. Ми побудуємо інноваційні підприємства та автоматизовані видобувні комплекси. Використовуємо екологічний підхід – сталий розвиток без шкоди планети.
Україна – не лише житниця Європи, а й стратегічний центр глобальної індустрії. Енергія майбутнього в наших руках! Зараз для когось це звучить фантастично – як і рік тому мої прогнози стосовно розвитку Global Ukrainian Promotion".
– Літій, нікель, кобальт – ключові ресурси для електромобілів, акумуляторів та високих технологій – видобуваються та переробляються на ультрасучасних українських заводах. Водневі технології та літій-іонні батареї підкорюють світ. Ми побудуємо інноваційні підприємства та автоматизовані видобувні комплекси. Використовуємо екологічний підхід – сталий розвиток без шкоди планети.
Україна – не лише житниця Європи, а й стратегічний центр глобальної індустрії. Енергія майбутнього в наших руках! Зараз для когось це звучить фантастично – як і рік тому мої прогнози стосовно розвитку Global Ukrainian Promotion".
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Якщо вам менше 21 року, будь ласка, залиште цей сайт.Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - відкрите гіперпосилання) на "Чемпіон" не нижче другого абзацу.
Матеріали з плашкою PROMOTED та прес-релізи є рекламними та публікуються на правах реклами.
Редакція може не поділяти погляди, які в них промотуються. Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.
Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах.
Згідно з українським законодавством відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.