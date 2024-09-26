Международная федерация борьбы ослабила санкции против РФ и Беларуси

Бюро Международной федерации борьбы (UWW) пересмотрело критерии допуска к соревнованиям нейтральных спортсменов с российским и белорусским паспортами.

Об этом сообщили на официальном сайте UWW .

По новым правилам основанием для недопуска к соревнованиям будут считать лишь доказательства прямого военного участия в войне против Украины или публичные заявления в поддержку военной агрессии.

Таким образом, атлеты из России и Беларуси, входящие в ряды Вооруженных Сил РФ, Росгвардии и других силовых структур, но не высказались в поддержку войны в Украине, будут иметь возможность участвовать в международных турнирах.

Отмечается, что федерация также пересмотрит все ранее принятые случаи недопуска россиян и белорусов.

Однако, несмотря на ослабление критериев допуска, борцы из России и Беларуси должны соперничать только как нейтральные атлеты. То есть, запрет на использование гимна и государственной символики остается в силе.