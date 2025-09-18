Белинская завоевала первую золотую медаль для Украины на ЧМ-2025

Украинская спортсменка Алла Белинская одержала победу в финале чемпионата мира 2025 года по борьбе среди женщин в весовой категории до 72 кг.

В решающей схватке украинка победила вице-чемпионку Европы Несрин Баш и принесла Украине первую золотую награду на турнире.

Отметим, что это первая награда для спортсменки на мировом первенстве.

Напомним, перед этим в полуфинале Белинская разобралась с киргизстанкой Нурзат Нуртаевой (11:6). До этого спортсменка одолела хорватку Веронику Вильк (4:0) и прошла Полен Денис Лекарпентье (4:2).

Первую медаль для Украины завоевала Мария Винник. Она завоевала серебряную награду в весовой категории до 59 кг.