Чемпионат мира: без главной надежды, но с перспективной молодежью

В пятницу 6 декабря в Манаме (Бахрейн) стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике. Это будет первый крупный международный турнир для штангистов после Олимпиады-2024 в Париже.

Среди прочих, на турнир едет и достаточно представительная делегация сборной Украины. Наша команда выступит в Манаме на фоне более чем успешного чемпионата Европы, которые недавно прошел сразу в двух возрастных категориях – U-20 и U-23. Некоторые чемпионы и призеры юношеских соревнований едут на взрослый турнир набираться опыта.

Вместе с тем, наша главная и, пожалуй, единственная надежда на медаль в столице Бахрейна Камила Конотоп второй по значимости старт года (после Олимпиады Париж-2024) пропускает.

Горькое эхо Парижа

Одной из общепризнанных звезд мировой тяжелой атлетики в последнее время является Камила Конотоп. Спортсменка из Харькова трижды выигрывала чемпионат Европы в двоеборье (2021, 2023, 2024) а на чемпионате мира-2023 в саудовском Эр-Рияде завоевала "большое" серебро (малые серебро в рывке и бронзу в толчке). Была она и одним из фаворитов Игр в Париже. Но...

По словам тренера спортсменки Юрия Кучинова, она "себя видела олимпийской чемпионкой, на тренировках рвала 110 килограммов и толкала 135 килограммов". Начинала соревнования в Париже Камила с олимпийского рекорда, веса в 104 кг., который довольно уверенно подняла. А затем, на разминке, у Камилы "прострелило" бедро. Вторая попытка на 106 кг. уже была неудачной. При этом, несмотря на травму, Конотоп продолжила соревнования и удачно выполнила попытку на 123 кг в толчке. Но после этого украинская спортсменка выполнила две неудачные попытки и завершила борьбу с результатом 227 кг в сумме, который дал ей лишь 7-е итоговое место.

С тех пор Камила на помосте не появлялась и нынешний чемпионат мира пропускает именно из-за той злополучной травмы. Продолжает восстановление и вернется к соревновательной практике не раньше следующего года.

Широкое представительство в Бахрейне

Тем не менее сборная Украины будет представлена на чемпионате мира в Манаме 11 штангистами – 4 спортсменки представят женскую команду и 7 атлетов мужскую. При этом, всего в тяжелой атлетике существует по 10 весовых категорий у женщин и мужчин. Украина будет представлена в 9 весовых категориях. В двух категориях у мужчин нашу страну представят по два атлета.

Первым от Украины в борьбу за медали вступит Павел Залипский, который выступает в категории до 61 кг. Он выйдет на помост уже в первый день соревнований, 6 декабря. Сразу отметим, что украинец выйдет в Группе В, то есть, он априори не рассматривается в числе фаворитов соревнований. Его лучший результат равняется 277 кг., в то время как у китайца Вэя и представителя Северной Кореи Паки рекорд в двоеборье составляет 300 кг. И даже за место в первой десятке, исходя из результатов соперников, побороться украинцу будет трудно.

Вместе с тем, Залипский – серебряный призер чемпионата Европы-2024, который в феврале проходил в Софии. Правда, в столице Болгарии он выиграл малую медаль в рывке. В толчке он занял 6-е место, а в сумме двоеборья – 4-е.

Любопытно, что в группе А – 10-ке сильнейших штангистов мира, европейский континент представляет только победитель чемпионата Европы в Софии Годердзи Берделидзе. Но даже он с личным рекордом в 290 кг. не является претендентом на медали ЧМ, где балом правят азиатские спортсмены.

В свою очередь, Дмитрий Кондратюк (весовая категория до 81 кг.), попал лишь в третью по значимости и самую слабую Группу С, с рекордом в 325 кг. И не имеет шансов на успех в Манаме.

Также Антон Сердюков и Максим Домбровский (до 91 кг.) попали в Группу В, но и там не будут фаворитами. А Евгений Янцевич будет выступать в Группе B в весовой категории до 102 кг.

Наконец, среди супертяжеловесов – категория свыше 109 кг. – Украину на нынешнем ЧМ представят Олег Ханзенко и Владислав Прилипко. Но и они выступят лишь во второй по значимости Группе В и не будут серьезно претендовать на награды мирового первенства. Да, в тяжелой атлетике иногда случаются супер сенсации, но...

Маленькие надежды

В свою очередь, 21-летняя Ольга Ивженко, совсем недавно, в ноябре, стала абсолютной чемпионкой Европы в возрастной категории U-23. Украинке не было равных в рывке (88 кг) и толчке (104 кг). В сумме двоеборья она набрала 192 кг. и теперь, на "взрослом" ЧМ выступит в группе сильнейших, с литерой А. Впрочем, ее рекорд меркнет по сравнению с действительно ведущими штангистками мира в этой весовой категории.

Попала в сильнейшую Группу А и Светлана Москвина (до 64 кг.), которая также стала абсолютной чемпионкой Европы в возрастной категории U-23 в октябре. В рывке она выиграла с результатом 103 кг, а в толчке – 120 кг. По итогам двоеборья Светлана показала результат 223 кг. Но и его вряд ли хватит для того, чтобы вмешаться в борьбу за награды "взрослого" чемпионата мира.

Сейчас для Ивженко и Москвиной главное – набраться опыта среди взрослых и к следующим мировому и европейскому первенствам подойти во всеоружии. Зная, как вести тактическую и психологическую борьбу с соперницами. И, безусловно, улучшая свои личные показатели в весе.

И только тяжеловесы – Анастасия Маневская (до 87 кг.) и Кристина Бородина (свыше 87 кг.) попали в Группу В и не будут вести реальную борьбу за награды чемпионата.

Прорыв молодежи

Упомянутый неоднократно чемпионат Европы в возрастных категориях U-20 и U-23 состоялся в октябре-ноябре в Рашине (Польша). И там сборная Украины была на ведущих ролях в компании национальных команд из 44 стран.

Всего за две соревновательные недели украинские тяжелоатлеты завоевали 34 медали. При этом, украинские юниорки U-20 заняли первое общекомандное место, а женщины U-23 и мужчины U-23 стали третьими.

Абсолютными чемпионами стали Виктория Москвина и Ольга Ивженко, а всего на счету команды 11 золотых наград – две "большие" (в двоеборье) и 8 "малых" (в рывке или толчке).

Больше шансов на медали

Главным отличием олимпийского турнира по тяжелой атлетики от любого другого, включая чемпионаты мира и Европы, является количество разыгрываемых медалей. Если на Играх каждый атлет может рассчитывать только на одну награду – в двоеборье, то на ЧМ в каждой весовой категории будут разыграны сразу три комплекта медалей: и в рывке, и в толчке, и в сумме двоеборья.

Кроме того, Международный олимпийский комитет постоянно сжимает программу Игр в соревнованиях по тяжелой атлетике. Так, если в Токио-2020 были разыграны медали в семи весовых категориях у мужчин и женщин, то в Париже-2024 – уже в пяти. На чемпионате мира, разумеется, награды разыгрываются во всех десяти категориях.

С "нейтральными" спортсменами и новыми весовыми категориями

Перед началом турнира состоялся традиционный Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, на котором глава IWF иракский спортивный чиновник Мохаммед Джалуд объявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену

Дорожная карта по допуску россиян на чемпионаты Европы и мира будет разработана уже сегодня, 5 декабря. А со следующего 2025-го года российские тяжелоатлеты смогут вернуться на мировую арену. При том, что помимо полномасштабного вторжения кейс россиян именно в тяжелой атлетике содержит еще и очень тяжелую ситуацию с допингом.

Не так давно, в январе 2024-го IWF временно отстранила 16 российских штангистов, выявленных в базе данных LIMS московской лаборатории антидопинга. Эти действия основаны на нарушении антидопинговых правил в 2012 году, хотя большинство спортсменов уже не участвуют в соревнованиях. В числе отстраненных – двукратный чемпион мира Александр Иванов, лишенный серебряной медали Олимпийских игр-2012 после перепроверки допинг-пробы МОК в ноябре 2016 года. Также в списке находятся четыре призёра чемпионатов мира и Европы. Тем не менее в федерации сочли возможным вернуть россиян на международную арену...

Пока же, на нынешнем чемпионате мира, нейтральных атлетов представляют только семь спортсменов из Беларуси. Что касается чисто спортивных решений, было одобрено предложение комиссии по инновациям IWF о введении новых весовых категорий с июня 2025 года

В мужских соревнованиях это будут категории: 60 кг, 65 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 110 кг, +110 кг. Женщины будут соревноваться в категориях: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг. То есть, вместо 10 категорий будет по 8 – и у мужчин, и у женщин.