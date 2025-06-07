Сборная Украины одолела Португалию, одержав третью подряд победу в Золотой Евролиге-2025

Женская сборная Украины по волейболу одержала третью подряд победу на Золотой Евролиге-2025.

В 3 туре украинки в четырех сетах переиграли команду Португалии 3:1.

Особенно уверенным получился старт поединка м соперник не смог навязать борьбу в первом сете, который завершился со счетом 25:13. После потери третьего сета наша команда собралась и уверенно закрыла игру в четвертой партии.

Самой результативной в составе украинской сборной стала диагональная Анна Артышук, которая набрала 20 очков.

Золотая Евролига, женщины

3 тур, 6 июня

Украина – Португалия 3:1 (25:13, 25:20, 23:25, 25:18)

После трех туров сборная Украины остается непобедимой и занимает первое место в турнирной таблице группового этапа. Следующий матч украинки проведут сегодня, 7 июня, против Словении.

Напомним, в первом туре украинки разобрались с командой Испании (3:1), второй матч против Черногории также завершился победой "сине-желтых" в четырех сетах.